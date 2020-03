‘కా’ అమలును మమత ఆపలేరు: అమిత్ షా

కోల్‌కతా: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పశ్చిమబెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతాబెనర్జీపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శరణార్థులకు పౌరసత్వం మంజూరు కాకుండా ఆమె ఆపలేరని స్పష్టం చేశారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సిఎఎ)పై విమర్శలు చేసే బెంగాల్ సిఎం తన రాష్ట్రంలో ఈ కొత్త చట్టాన్ని అనుమతించేది లేదని పదేపదే చెబుతున్నారు. ఆదివారం కోల్‌కతాలో సిఎఎ అనుకూల ర్యాలీలో ప్రసంగిస్తూ కేంద్ర హోంమంత్రి సిఎఎ (కా)పై దురభిప్రాయం కలిగేలా ప్రచారం చేస్తూ ప్రతిపక్షాలు శరణార్థుల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఈ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆమె తన రాష్ట్రంలో అల్లర్లను ప్రోత్సహిస్తున్నారని అమిత్ షా ఆరోపించారు.

‘బెంగాల్‌లో లక్షలాదిమంది శరణార్థులకు పౌరసత్వం ఇచ్చేందుకు ప్రధాని మోడీ కా చట్టాన్ని తెచ్చారు. మమతా దీ దాన్ని వ్యతిరేకించారు. బెంగాల్‌లో అల్లర్లు జరుగుతున్నాయి. రైళ్లను, రైల్వేస్టేషన్లను తగలబెడుతున్నారు’ అని హోంమంత్రి దుయ్యబట్టారు. ‘ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మమతా దీ శరణార్థులకు పౌరసత్వం అంశాన్ని తనే లేవనెత్తారు. ప్రధాని మోడీ ‘కా’ చట్టం తెస్తే కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులతో కలిసి ఆమె దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. శరణార్థులందరూ పౌరసత్వాన్ని పొందే దాకా ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేయదు’ అని అమిత్ షా దృఢనిశ్చయంతో చెప్పారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ తెచ్చుకుని బెంగాల్‌లో బిజెపి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని కేంద్ర మంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

అన్యాయానికి తావు లేదు

ఈ ర్యాలీలో అమిత్ షా ‘ఆర్ నోయి అన్నాయ్’ (అన్యాయానికి తావు లేదు) ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. ‘మమతా దీ ప్రతి గ్రామానికీ వెళ్లి దీదీ కె బోలో అని అడుగుతున్నారు. ఏం చెప్పాలో తెలీక వాళ్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈసారి దీదీ వచ్చి అడిగితే ….మేము అన్యాయాన్ని సహించం…అని చెప్పిండి’ అని అమిత్ షా విజ్ఞప్తి చేశారు.

