ముంబయి : ఇప్పటి వరకు నటిడిగా, నిర్మాతగా రాణించిన ప్రముఖ బాలీవుడ్ హీరో అజయ్ దేవగణ్ దర్శకుడి అవతారమెత్తనున్నారు. అజయ్ దర్శకత్వంలో అమితాబ్ ప్రధాన పాత్రలో ’మేడే‘ అనే సినిమా తెరకెక్కనుంది. థ్రిల్లర్ మూవీగా వస్తున్న ఈ సినిమాలో అజయ్ కూడా ముఖ్య పాత్రను పోషించనున్నారు. అజయ్ దేవగణ్ దర్శకుడిగా మారుతున్న విషయాన్ని బాలీవుడ్ క్రిటిక్ తరణ్ ఆదర్శ్ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. డిసెంబర్ లో ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని ఆయన తెలిపారు. మిగిలిన నటీనటులను త్వరలోనే ఎంపిక చేస్తారని, హైదరాబాద్ లో తొలి షెడ్యూల్ జరుపుకోనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమితాబ్, అజయ్ దేవ‌గ‌ణ్‌లు గ‌తంలో ఆగ్‌, స‌త్యాగ్ర‌హ‌, ఖాకీ, తీన్ ప‌ట్టి , మేజ‌ర్ సాబ్ తదితర సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. వీరు కలిసి నటించిన ఈ సినిమాలు మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాయి.

BIGGG NEWS… #AjayDevgn to direct #AmitabhBachchan… An edge-of-the-seat human drama… Titled #Mayday… #Ajay is playing a pilot in the film… Remaining cast under finalisation… Produced and directed by #AjayDevgn… Starts this Dec in #Hyderabad. pic.twitter.com/N8vhHt1cnW

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 7, 2020