మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ‘భవిష్యత్ తరాలకు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్యక్రమం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఛాలెంజ్‌ని ఇలాగే కొనసాగించాలి. మొక్క లు నాటేందుకు ప్రముఖులంతా ముందుకు రావాలి. తమ అభిమాను లు మొక్కలు నాటేలా ప్రొత్సహించాలి. నన్ను ప్రేమించే వారు కూడా మీ స్పెషల్ డే రోజున మొక్కలు నాటండి. మీకు ప్రత్యేకమైన వారికి మొక్కలనే గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వండ’ని బిగ్ బి అమితాబ్ అన్నారు. గ్రీన్ ఇం డియా ఛాలెంజ్‌ని ప్రారంభించి పచ్చదనానికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్న రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్‌ను అమితాబ్ ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నాటిన మొక్కలు మహావృక్షాలై ఎదిగి తర్వాతి తరానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయన్నారు. పద్మవిభూషణ్, బిగ్ బి అమితాబ్‌బచ్చన్ మంగళవారం రా జ్యసభ సభ్యులు, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ వ్యవస్థాపకుడు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్‌తో కలిసి రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో మొక్కలు నాటారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బిగ్ బి అమితాబ్.. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ గురించి ఎంతో ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ చొరవ చేపట్టడానికి ఏదీ ప్రేరణ, మొక్కలను ఎలా చూసుకుంటారు? తదితరాంశాలు, ఫలితాలపై తన ఆనందాన్ని బిగ్ బి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రి కెటిఆర్ పుట్టినరోజున గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఆధ్వర్యాన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక గంటలో మూడు కోట్ల మొక్కలు ‘ముక్కోటి వృక్షార్చన’ కార్యక్రమం నిర్వహణ తననెంతో ఆశ్చర్య పర్చిందని బిగ్ బి అన్నారు. ఇది ఒక గొప్ప పని, పర్యావరణం పట్ల వారి అంకితభావం, నిబద్ధత గోచరిస్తోందన్నారు. ఇటీవల ఒక గంటలో రెండు కోట్ల విత్తన బంతులు చల్లి నాటి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో చేరినందున బిగ్ బి అమితాబ్ అభినందనలు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ నిరంతరం తపించే తీరు తనను ఎంతగానో ఆకర్షితులను చేసింది, చేస్తోందని బిగ్ బి అమితాబ్ చెప్పుకొచ్చారు. తాను కూడా మరో ముగ్గురిని నామినేట్ చేసి తన ట్విట్టర్ హాండిల్ ద్వారా తెలియపర్చనున్నట్లు బిగ్ బి అమితాబ్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. యాదృచ్ఛికంగా జులై 27 భారతదేశపు గొప్ప శాస్త్రవేత్త, మాజీ రాష్ట్రపతి ఎపిజె అబ్దుల్ కలాం వర్థంతి, అనేక సందర్భాల్లో జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ ఈ సవాలును స్వీకరించడానికి, పర్యావరణ కోసం తన వంతు కృషి చేయడానికి తనను ఎలా ప్రేరేపించారో బిగ్ బి అమితాబ్ ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో నటుడు అక్కినేని నాగార్జున కూడా మొక్కలు నాటారు. ‘గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ స్వీకరించినప్పట్నించీ ఎవరి పుట్టిన రోజైనా, ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ అయినా, సినిమా హిట్ అయిన వారికి శుభాకాంక్షలు తెలపాలన్నా ముందుగా మొక్కనే బహుమతిగా అందజేస్తున్నానని, నా అభిమానులు కూడా మొక్కలు నాటి పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగస్వాములవ్వాల’ని అక్కినేని నాగార్జున పిలుపునిచ్చారు.

భావి భారత పౌరులకు గ్రీన్ ఇండియాను అందించే బాధ్యత నేటి తరానిదే:జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్

భావి భారత పౌరులకు గ్రీన్ ఇండియాను అందించే బాధ్యత నేటి తరానిదేనని రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ అన్నారు. ప్రకృతిని కాపాడుకునేందుకే తాను గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను ప్రారంభించానని తెలిపారు. నాటడమే కాదు.. సంరక్షణ చూస్తున్నానన్నారు. రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ ఎంతో మంచి పనిచేస్తున్నారని నటుడు నాగార్జున ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నిర్మాత అశ్వనీదత్,దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్, ఫిలింసిటి ఎండి విజయేశ్వరి తదితరులు పాల్గొని మొక్కలు నాటారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ బృహత్తరమైన కార్యక్రమమని నిర్మాత అశ్వనీదత్ తెలిపారు. మొక్కలు నాటడం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భాగం కావాలని చెప్పారు. కరోనా కష్టకాలంలో ఆక్సిజన్ విలువ తెలిసిందని, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో అర్థమైందని దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ అన్నారు.

అమితాబ్‌కు వృక్షవేదం పుస్తకాన్ని అందజేసిన ఎంపి సంతోష్‌కుమార్

గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ రూపొందించిన వృక్షవేదం పుస్తకాన్ని రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ బిగ్ బి అమితాబ్, నాగార్జున, అశ్వనీదత్, నాగ్ అశ్విన్‌లకు అందజేశారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ని గుర్తించి ఫిలింసిటీకీ వచ్చిన ప్రముఖులతో మొక్కలు నాటిస్తున్న రామోజీ సంస్థలకు రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

బర్త్‌డే..మొక్కలు నాటిన ఎంఎల్‌ఎ సుధీర్ రెడ్డి

తన పుట్టినరోజు సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ చేపట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా ఎల్బీనగర్ ఎంఎల్‌ఎ సుధీర్‌రెడ్డి మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని అందరూ బాధ్యతగా మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించాలి అని పిలుపునిచ్చారు. ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేపట్టే ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్‌కి అభినందనలు తెలిపారు.

To have the support of all these incredible film personalities towards our #GreenIndiaChallenge initiative is a boon for us. Thank you so much @iamnagarjuna @AshwiniDuttCh @Ramoji_FilmCity, MD #Vijayeshwari garu for accompanying @SrBachchan ji to plant saplings as part #GIC🌱🌱🌱 pic.twitter.com/Gri1rI8yCd

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) July 27, 2021