ఎపిలో కొత్తగా 4,872 కరోనా కేసులు

అమరావతి: ఎపిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు భారీగా తగ్గాయి. గడిచిన 24గంటల్లో 64,800 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా 4,872 మందికి వైరస్ సోకింది. తాజాగా మరో 86 మరణాలు సంభవించాయి. అదే సమయంలో 13,702 మందికి కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు. దీంతో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య 1,76,32,11కి పెరిగింది. ఆంధ్రలో ప్రస్తుతం 1,14,510 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 16,37,149 మంది బాధితులు కరోనా మహమ్మారి నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ కాగా, 11,552 మంది కరోనా బారినపడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నేటి వరకు రాష్ట్రంలో 1,98,56,521 మందిరి కరోనా పరీక్షలు చేసినట్టు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

