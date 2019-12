ఘనంగా సిఎం జగన్ జన్మదిన వేడుకలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ : జగన్ ఎపి సిఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జరుపుకుంటున్న తొలి పుట్టిన రోజు ఇది కావడంతో పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున వేడుకలు జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. సిఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. తాడేపల్లి నివాసంలో జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి 47వ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. జగన్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయురారోగ్యాలతో చిరకాలం వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. ఎపి సిఎస్‌ నీలం సాహ్ని, సిఎం కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, సలహాదారు అజేయ కల్లాం, డిజిపి గౌతమ్‌ సవాంగ్‌, సిఎం కార్యాలయ అధికారులు సిఎం జగన్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేయించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపిలు జగన్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విశాఖలో జగన్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టీ కార్యాలయంలో ఎంపి విజయ సాయిరెడ్డి కేక్‌ కట్‌ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్‌, ఎంపి సత్యానారాయణ, పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు.

Birthday wishes to Andhra Pradesh CM Shri @ysjagan. Praying for his long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 21, 2019