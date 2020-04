న్యూఢిల్లీ : ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థ యాపిల్ భాగస్వాముల్లో ఒకటైన విస్ట్రాన్ కార్పొరేషన్ తన ఉత్పత్తి సామర్థంలో సగాన్ని మరో ఏడాదిలోగా చైనా వెలుపలకు తరలించనున్నట్లు ప్రకటించింది. కరోనా మహామ్మారి లాంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని ఉత్పత్తులు ఒకే దేశంలో ఉండడం ఎంత ప్రమాదకరమో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే అమెరికా, చైనాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం తారస్థాయికి చేరుకున్నప్పటినుంచి యాపిల్ తన ఉత్పత్తిని చైనా వెలుపలకు తరలించాలని ఆలోచిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉధృతితో ఈ ఆలోచనల్లో మరింత స్పష్టత వచ్చింది. హాన్‌హై ప్రెసిసన్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్, ఇన్వెంటెక్ కార్పొరేషన్, పెగాట్రాన్ కార్పొరేషన్ లాంటి యాపిల్ భాగస్వామ్య సంస్థలు కూడా కూడా ఇదే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

యాపిల్ భాగస్వాముల్లో ప్రధానమైన విస్ట్రాన్‌లాంటి కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తిలో కొంత భాగాన్ని భారత్, వియత్నాం, మెక్సికోలాంటి దేశాలను మార్చాలని, ఈ ఏడాది, వచ్చే ఏడాదిఈ విస్తరణ కార్యకలాపాలకోసం లక్షకోట్ల డాలర్లు కేటాయించినున్నట్లు తెలుస్తోంది. ‘ మేము చేయాల్సిన పని ఇదేనని మా కస్టమర్లు బలంగా నమ్ముతున్నట్లు వారినుంచి వస్తున్న బోలెడన్ని మెస్సేజిలనుంచిమాకు అర్థమవుతోంది’ అని విస్ట్రాన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సైమన్ లిన్ ఒక సమావేశంలో చెప్పారు. మరో ఐఫోన్ అసెంబ్లర్ పెగాట్రాన్ కూడా 2021 నాటికి వియత్నాంలోతన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. వియత్నాంలో ఒక యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నట్లు ఎయిర్‌పాడ్‌లకు సంబంధించి యాపిల్ ప్రధాన అసెంబ్లింగ్ భాగస్వామి అయిన ఇన్వెంటెక్ కూడా వియత్నాంలో ఒక యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు ఇటీవల తెలిపింది. యాపిల్ ఐపోన్ అసెంబ్లీ సంస్థల్లో ప్రధానమైన వాటిలో ఒకటైన ఫాక్స్‌కాన్ కూడా ఇదే బాటలో తన కార్యకలాపాలను తరలించాలని అనుకుంటోంది, ఆ సంస్థకు భారత్‌తో పాటుగా, వియత్నాంలో అసెంబ్లింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయి.

Apple likely to shift iPhone production from China to India