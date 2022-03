నిలిచిపోయిన గూగుల్‌ పే, యాపిల్‌ పే సర్వీసులు

కీవ్ : ప్రపంచ దేశాల ఆంక్షాలతో రష్యా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాజాగా రష్యాలో బ్యాంకు కస్టమర్లకు గూగుల్ పే, యాపిల్ పే సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు మెట్రోస్టేషన్లు, ఇతర దుకాణాల వద్ద డిజిటల్ పేమెంట్లు చేసేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సెంట్రల్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ రష్య వివరాల ప్రకారం.. ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న బ్యాంకుల కస్టమర్లు విదేశాల్లో కార్డుల ద్వారా చెల్లింపులు నిర్వహించే వీలుండదని, ఇక నుంచి గూగుల్‌ పే, యాపిల్‌ పే ద్వారా ఎలాంటి లావాదేవీలు జరపలేదు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఎటిఎంల వద్ద క్యూలో నిల్చుంటున్నారు. త్వరలో యాపిల్ ఫోన్లలో రష్యా విటిబి బ్యాంక్ యాప్ కూడా పనిచేయదని సమాచారం. మరోపక్క రష్యాలో యాపిల్ ఫోన్ల విక్రయాలు కూడా నిలిచిపోయాయి.

Apple Pay and Google Pay no longer work on Moscow's metro system, leading to long queues as people fumble about for cash pic.twitter.com/ezaLZneKiJ

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 28, 2022