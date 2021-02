హైదరాబాద్: కొత్తగా బార్‌ల ఏర్పాటు కోసం ఇప్పటికే భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆబ్కారీ శాఖకు ఆదాయం కూడా అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువగా సమకూరింది. ఇప్పటికే సోమవారం నాటికి దరఖాస్తులకు గడువు ముగియగా ఈనెల 16వ తేదీ వరకు చివరి గడువును పొడిగించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దానికి సంబంధించిన ఫైలు ఉన్నతాధికారులకు ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు పంపించినట్టుగా తెలిసింది. సోమవారం నాటికి 7,380 దరఖాస్తులు రాగా దరఖాస్తుల రూపంలో రూ.73.78 కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. ప్రస్తుతం గడువును పెంచితే రూ.20 నుంచి రూ.30 కోట్ల ఆదాయం అదనంగా సమకూరే అవకాశం ఉన్నట్టుగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే పలు మున్సిపాలిటీల నుంచి గడువును పెంచాలని వస్తున్న విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో దరఖాస్తుల గడువు పెంపునకు ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలిసింది.

దరఖాస్తులకు సోమవారం చివరి రోజు కావడంతో నిన్న ఒక్కరోజే 5,311 అప్లికేషన్లు రావడం గమనార్హం. శనివారం వరకు వచ్చిన దరఖాస్తులు 2,050 మాత్రమే కాగా, సోమవారం ఒక్కరోజే 5 వేలకు పైగా దరఖాస్తులు రావడం విశేషమని ఆబ్కారీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే వ్యాపారులు సిండికేట్ అయ్యే ఇలా చేశారని అబ్కారీ శాఖ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఇప్పటికే ఎలైట్ బార్లకు భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చినట్టు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ బార్లకు డ్రా సిస్టం లేకపోవడంతో పలువురు వీటిని ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనికి ఉన్న దానికన్నా అధికంగా 25 శాతం ఫీజు చెల్లించాల్సి వచ్చినా వాటిని ఏర్పాటు చేయడానికి పలువురు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారని ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలో 248, తొర్రూర్‌లో 278 దరఖాస్తులు

కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీల్లో బార్‌ల ఏర్పాట్లుకు స్థానికులు అధికంగా ముందుకువస్తున్నారు. ఒక్కో చోట 100కు పైగా దరఖాస్తులు రావడంతో ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో కొత్తగా ఏర్పాటైన నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలో ఒక్క బార్ కోసం 248, తొర్రూర్‌లో ఒక బార్‌కు 278 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. రాష్ట్రంలోని 72 కొత్త మున్సిపాలిటీల్లో 159 బార్ల ఏర్పాటుకు గత నెల 25న ఎక్సైజ్ శాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే నేరేడుచర్ల, మహబూబ్‌బాద్ జిల్లా తొర్రూర్‌లో దరఖాస్తులు భారీగా వచ్చాయి. సోమవారం దరఖాస్తు గడువు ముగిసే సమయానికి ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో 7,380 దరఖాస్తులు వచ్చాయని ఎక్సైజ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కాగా, దరఖాస్తు రుసుము కింద ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.73.78 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.

147 షాపులకు 10 కంటే ఎక్కువగా దరఖాస్తులు

కొత్త బార్‌ల కోసం మొదట్లో మందకొడిగా దాఖలైన దరఖాస్తులు గడువు సమీపించేకొద్దీ వెల్లువలా వచ్చాయి. 147 షాపులకు 10 కంటే ఎక్కువే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్‌లో కొత్తగా ఏడు బార్లను నోటిఫై చేయగా 7, బోధన్ మున్సిపాలిటీలో 3 బార్లకు 3 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. దుబ్బాకలో ఒక షాపునకు 7, అమరచింతలో ఒక షాపునకు 8 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. నల్లగొండ జిల్లాలో కొత్తగా ఏర్పడనున్న 6 బార్లకు 638 అప్లికేషన్లు రావడం గమనార్హం. ఇదిలాఉంటే.. ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరాలో రెండు బార్లకు 346 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

అత్యల్పంగా నిజామాబాద్ లోని ఏడు బార్లకు ఏడు దరఖాస్తులు, బోధన్ లోని మూడు బార్లకు మూడే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో 55 షాపులకు 1,074 వరకు దరఖాస్తులు వచ్చాయి. కొత్త మద్యం దుకాణాలకుగాను ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు డ్రా తీయనుండగా, జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని షాపులకు ఎక్సైజ్ కమిషనర్ అదేరోజు డ్రా తీస్తారు. షాపులు కేటాయించిన మూడు నెలల్లోపు బార్ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ శాఖ సూచించే అన్ని నిబంధనలను యజమానులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రికార్డు

యాదాద్రి -భువనగిరి జిల్లాలోని నూతన మున్సిపాలిటీల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న ఐదు బార్‌లకు 638 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. దరఖాస్తు ఫీజు రూపంలోనే రూ. 6.38 కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. చివరి రోజైన సోమవారం 356 దరఖాస్తులు రావడం పోటీ తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. యాదగిరిగుట్ట మున్సిపాలిటీలోని ఒక బార్‌కు 277 దరఖాస్తులు రాగా, చౌటుప్పల్‌లోని రెండు బార్‌లకు 135, ఆలేరులోని ఒక బార్‌కు 126, మోత్కూరులోని ఒక బార్‌కు 100 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

జనాభా ప్రాతిపదికన ఫీజు..

2011 జనాభా ఆధారంగా బార్లకు లైసెన్సు ఫీజులను ప్రభుత్వం నిర్ధేశించింది. 50వేల జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రూ.30 లక్షలు, 50 నుంచి 5 లక్షల మంది ఉన్న చోట రూ.42 లక్షలు ఫీజుగా నిర్ణయించింది. 5 లక్షల నుంచి 20 లక్షల మధ్య జనాభా కలిగిన ప్రాంతాల్లో రూ.44 లక్షలు 20 లక్షలకు పైగా జనం ఉన్న చోట్ల రూ. 49 లక్షలు లెక్కన లాటరీ ద్వారా ఎంపికైన వారు లైసెన్సు ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

Applications last date for new bars until Feb 16