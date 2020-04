ముంబై: ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ అర్నాబ్ గోస్వామిపై గుర్తుతెలియని దుండగులు బుధవారం అర్థరాత్రి దాడికి పాల్పడ్డారు. ముంబైలోని చానెల్ నుంచి తన భార్యతో కలిసి ఇంటికి వెళుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని, అర్నాబ్ ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. తమ పైకి ఏదో రసాయనాలు చల్లినట్టు ఆర్నాబ్ వాపోయాడు. తనపై దాడి జరగడానికి యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే కారణమని తీవ్రంగా ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై తాను సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశానని తెలిపాడు. తనకు, తన కుంటుంబానికి ఏం జరిగినా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, వాద్రా ఫ్యామిలీ బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ట్విట్టర్ లో అర్నాబ్ ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు. రిపబ్లిక్ న్ టివి ఎడిటర్, ఇటీవల ఎడిటర్స్ గిల్డ్ కు రాజీనామా చేస్తున్నట్టు లైవ్ లో ప్రకటించి అర్నాబ్ సంచలంనం సృష్టించి సంగతి తెలిసిందే.

Arnab Goswami and his wife attacked in Mumbai