Saturday, September 20, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

నేటి నుంచి యధాతధంగా ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి

13
- Advertisement -
Arogyasri
- Advertisement -

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రి అసోసియేషన్ ప్రతినిధుల చర్చలు సఫలీకృతమయ్యాయి. శనివారం నుంచి యథాతథంగా ఆరోగ్యసేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్ ఆసుప్రతులు సమ్మె విరమించాయి. మంత్రి దామోదర్‌ని నెట్‌వర్క్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు శుక్రవారం రాత్రి కలిశారు. బంజారాహిల్స్ మినిస్టర్ క్వార్టర్స్‌లో మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహతో వారు భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలు వారి మధ్య చర్చకు వచ్చాయి. చర్చల అనంతరం సంతృఫ్టి చెందిన వారు శుక్రవారం నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు యధావిధిగా కొనసాగిస్తామని హామీ నిచ్చారు. పేదలకు వైద్య సేవలందించడంలో ప్రభుత్వానికి నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులు సహకరిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా౪ ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్ ప్రతినిధులను మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా అభినందించారు. ఈ చర్చల్లో భాగంగా ప్రతి నెల నిధులు విడుదల చేస్తామని మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా వారికి భరోసా నిచ్చారు. దీంతో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు కొనసాగింపుకు నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులు తమ సుముఖతను వ్యక్తపర్చాయి. చర్చలు ఫలప్రదంగా ముగియడంతో పేదలకు అందాల్సిన ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు శనివారం నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

- Advertisement -
Previous article
12,452 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!
Next article
శనివారం రాశిఫలాలు (20-09-2025)

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

మైనారిటీల సంక్షేమానికి రెండు పథకాలు

ఫిరాయింపు ఎంఎల్‌ఎలకు మళ్లీ నోటీసులు

ఐఫోన్ కోసం బారులు..బారులు

శనివారం రాశిఫలాలు (20-09-2025)

12,452 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

ప్రముఖ అస్సామీ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ కన్నుమూత

మరో 474 పార్టీలు డిలిస్టు

మణిపూర్‌లో సాయుధ ముఠా కాల్పులు

సరదా కోసం ప్రాణాలు తీసుకోవద్దు:నటుడు అబ్బవరం కిరణ్

సిబిఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు…?

‘ఓజీ’ ప్రీమియర్‌కు తెలంగాణ సర్కార్ అనుమతి

శ్రీశైలం ఘాట్‌లో ఎలివేటర్ కారిడార్

ఇందిరా మహిళా శక్తితో పేదరికం నిర్మూలన:మంత్రి సీతక్క

అతి తెలివితో హరీష్ రావు ప్రకటన: ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నా: కడియం శ్రీహరి

బిసిలను మోసం చేసిన కాంగ్రెస్: తీన్మార్ మల్లన్న

196 కిలోల నకిలీ కల్తీ అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టు పట్టివేత

ఆరంభంలోనే వికెట్ కోల్పోయిన భారత్

వరదల్లో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని కాపాడిన పోలీసులు

మహిళ కడుపు నుంచి 15 కిలోల కణితి తొలగింపు

కవ్వాల్ రిజర్వు ఫారెస్టులో 200 చెట్లను నరికిన ఆదివాసీలు

భర్త వేధింపులు తాళలేక కత్తితో పొడిచిన భార్య

ఆపరేషన్ సిందూర్ లో మేమూ చావు దెబ్బ తిన్నాం

నన్ను ట్రోల్ చేసి ఫేమస్ చేసింది బిఆర్‌ఎస్సే: ఎంపి చామల

ఒమాన్‌తో మ్యాచ్‌: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

పత్తి రైతులందరికీ కనీస మద్ధతు ధర లభించాలి: మంత్రి తుమ్మల

విషాదం: హీరోయిన సదాకు పితృవియోగం

స్లో ఓవర్‌రేటు.. ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఫైన్

చిన్న యాక్సిడెంట్.. జూ.ఎన్టిఆర్‌కు గాయం

వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం శ్రేయ ఘోషల్ ప్రత్యేక పాట

ఐటం సాంగ్‌లో తమన్నా.. మామూలుగా రెచ్చిపోలేదు..

ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారిస్తాం: పవన్

ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి.. జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: పొన్నం

ఐఫోన్ 17 కోసం.. ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు..

కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేస్తేనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యం : కడియం

క్యాథరిన్ కస్సుమనే అందాలు

పాము తల కొరికి పగ తీర్చుకున్న మందుబాబు

మా తెలంగాణ ట్రంప్ ను కూడా పక్కన పడేశారు : రేవంత్

భద్రతా వైఫల్యం.. విజయ్ ఇంట్లోకి చొరబడిన వ్యక్తి

ఆరోగ్యశ్రీ ఎన్టిఆర్ వైద్యసేవగా మారింది: సత్యకుమార్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.