మానవాభివృద్ధిలో మనం ఎక్కడ?

ప్రగతి దీపం కింద అసమానతల చీకటి

దేశంలోని అందరు బిలియనీర్ల స్థూల సంపదను కలిపితే అది దాదాపు 25000 బిలియన్ రూపాయిలు. ఇది మన దేశపు 2018 -19 వార్షిక బడ్జెట్ కన్నా ఎక్కువ

గత ముప్పై ఏళ్ళ కాలంలో దేశం ఆర్ధికంగా ఎంతో పుంజుకుంది. 2005 నుండి 2015 మధ్య కాలంలోనే దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇదే సమయంలో అసమానతలు విపరీతంగా పెరిగాయని ఇటీవల నివేదికలు వెల్లడి చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది మొదట్లో ఆక్స్ ఫామ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం దేశంలో కేవలం పది శాతం జనాభా చేతిలో మొత్తం 77 శాతం జాతీయ సంపద కేంద్రీకృతమైంది.

దేశంలో అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న 60 శాతం పేదలందరి సంపద కలిపితే అది మొత్తం దేశ సంపదలో కేవలం 4.8 శాతం

ఈ నెల మొదట్లో విడుదలైన 2019 మానవాభివృద్ధి నివేదిక కూడా దేశంలో ఉన్న తీవ్ర అసమానతలను ఎత్తి చూపింది. ఎంత పురోగతి సాధించినా ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం పేదలలో 28 శాతం భారతదేశంలోనే ఉన్నారనీ, 2030 నాటికి ప్రపంచం నిర్దేశించుకున్న సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు సాధించాలంటే భారతదేశం ఈ పేదరికంపై, అసమానతలపై మరింత దృష్టి పెట్టాల్సి ఉందని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం (యు.యెన్.డి.పి) ప్రతి ఏటా విడుదల చేసే మానవాభివృద్ధి సూచికలో భారతదేశం గత ఏడాది కన్నా తన స్థానాన్ని ఒక్క పాయింట్ మెరుగుపరుచుకుని మొత్తం 189 దేశాల జాబితాలో 129 వ స్థానంలో నిలిచింది.1990 నుండి 2018 మధ్య కాలంలో భారత దేశపు మానవాభివృద్ధి సూచిక 50 శాతం వరకు (0.431 పాయింట్ల నుండి 0.647 పాయింట్ల వరకు) పెరిగి దక్షిణాసియాలోని మిగిలిన దేశాల సరాసరికన్నా అధిక స్థానంలో నిలిచింది.

ఈ కాలంలో దేశ ప్రజల సగటు జీవనకాలం 11 .6 సంవత్సరాల వరకు పెరిగింది. విద్యార్థుల పాఠశాల విద్యాకాలం గతంలో కన్నా మూడున్నర సంవత్సరాలు పెరిగింది. దేశ ప్రజల తలసరి ఆదాయం 250 రెట్లు పెరిగింది.అయితే ఇంత ప్రగతి సాధించినప్పటికీ ఈ కాలంలోనే అసమానతలు విపరీతంగా పెరిగాయని కూడా ఈ నివేదిక తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఎంత మహిళాభివృద్ధి సాధించామని చెప్పుకుంటున్నా స్త్రీ పురుష అసమానతలు చాలా అత్యధికంగా ఉండడం జెండర్ అసమానతల సూచికలో మనం 122 (మొత్తం 162 దేశాలలో) వ స్థానంలో ఉండడం నిజంగా బాధాకరం.

ప్రతి ఏటా దావోస్ లో జరిగే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ కు ముందుగా ఆక్స్ ఫామ్ స్వచ్ఛంద సంస్థ అసమానతల స్థాయిపై వార్షిక నివేదిక ను విడుదల చేస్తుంది.ఈ ఏడాది మొదట్లో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం భారత దేశంలో అసమానతలకు సంబంధించిన కొన్ని గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి. దేశం మొత్తం సంపదలో 77 .4 శాతం కేవలం 10 శాతం మంది సంపన్నుల చేతిలో ఉంది. దేశంలోని అందరు బిలియనీర్ల స్థూల సంపదను కలిపితే అది దాదాపు 25000 బిలియన్ రూపాయిలు. ఇది మన దేశపు 2018 -19 వార్షిక బడ్జెట్ కన్నా ఎక్కువ దేశంలో అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న 60 శాతం పేదలందరి సంపద కలిపితే అది మొత్తం దేశ సంపదలో కేవలం 4.8 శాతం అత్యంత సంపన్నులైన 9 మంది బిలియనీర్ల మొత్తం సంపద కలిపితే అది కింది స్థాయిలో ఉన్న 50 శాతం జనాభా సంపదకు సమానం గత సంవత్సరం అత్యధిక ధనవంతులలో మొదటి ఒక్క శాతం ధనవంతుల సంపద 39 శాతం పెరగగా దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న మొత్తం 50 శాతం

జనాభా సంపద కేవలం 3 శాతం పెరిగింది

దేశం మొత్తం సంపదలో కేవలం 20 నుండి 30 శాతం మాత్రమే మహిళల చేతుల్లో ఉంది

సాధారణ దళిత మహిళ కన్నా సవర్ణ మహిళ సగటు జీవిత కాలం 14 సంవత్సరాలు అధికంగా ఉంది

అయితే గతంలో కన్నా ఇప్పటి అసమానతల స్వభావం చాలా భిన్నమైందని ఆక్స్ ఫామ్ నివేదిక, మానవాభివృద్ధి నివేదిక రెండూ కూడా వెల్లడి చేస్తున్నాయి. గతంలో అసమానతలు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి అవకాశాలను అందుకునేందుకు సంబంధించినవైతే ఇప్పటి అసమానతలు మాత్రం విద్య, టెక్నాలజీ, వాతావరణ అంశాలకు సంబంధించినవని తెలుస్తుంది.గతానికి భిన్నంగా షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల వారు ఇప్పుడు ప్రాధమిక విద్యావకాశాలను అత్యధికంగా వినియోగించుకున్నప్పటికీ మాధ్యమిక, ఉన్నత విద్యావకాశాలను అందుకోవడంలో (12 సంవత్సరాలకు మించిన చదువు) ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నట్లు ఉన్నారు.

స్త్రీ పురుష అసమానతలకు సంబంధించి దేశంలోని మొత్తం పురుషలలో దాదాపు 63 శాతం మంది ఉన్నత విద్య వరకు అభ్యసిస్తుండగా కేవలం 39 శాతం స్త్రీలు మాత్రమే ఉన్నత విద్యావకాశాలు అందుకుంటున్నారు. ప్రతి లక్ష మందిలో 174 మంది మహిళలు ప్రసవ సమయంలో సరైన పోషణ, వైద్యం అందక చనిపోతున్నారు. లేబర్ మార్కెట్ లో పురుషుల వాటా 78 శాతం పైన ఉండగా స్త్రీల వాటా కేవలం 23 శాతం ఉంది.

వాతావరణ మార్పులు అసమానతలను మరింత పెంచుతున్నాయని, వాటిపై వెంటనే దృష్టి పెట్టకపోతే ప్రగతి సూచికలలో మనం మరింత కిందకి పడిపోయే అవకాశం ఉందని కూడా ఈ నివేదిక హెచ్చరించింది. వాతావరణ మార్పుల వలన అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న పేదలు, నిరుపేదలు మరింత పేదరికంలోకి పడిపోయే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది. సముద్ర మట్టాలు నానాటికీ పెరుగుతుండటం తీర ప్రాంతాలకు అతి దగ్గరగా నివసించే ప్రజల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. వారు ఆ ప్రాంతాలను వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడు అధికంగా ఇబ్బంది పడేది పేదవారి. ఉండడానికి చోటు, చేయడానికి పని సంపాదించుకోలేక మరింత దుర్భర పేదరికాన్ని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. నానాటికీ పెరుగుతున్న ఉషోగ్రతలు, సమయానికి పడని వర్షాలు దేశంలో సగంపైగా జనాభా ఆధారపడి ఉన్న వ్యవసాయాన్ని దెబ్బతీయనున్నాయి.

ఉత్తరాఖండ్ పర్వత ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలనుండి ఒడిశా తీర ప్రాంత ప్రజల వరకు వాతావరణ మార్పులు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలపై, జీవనోపాధులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపి అసమానతలను మరింత పెంచనున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ లో వాయు కాలుష్యం అక్కడి ప్రజల జీవితాలపై ఎంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందో ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం. ఈ వాతావరణ మార్పులపై అత్యవసరంగా దృష్టి పెట్టకపోతే తీవ్ర అసమానతలు, దుర్భర దారిద్య్రం మరింత పెరగనున్నాయని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

ముందే చెప్పినట్లు గత మూడు దశాబ్దాలలో దేశం పేదరికాన్ని తగ్గించడంలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రగతి సాధించింది. విద్యావకాశాలు మరింత మెరుగుపడ్డాయి. ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి పధకాలు ఆరోగ్య సదుపాయాలను మెరుగుపరిచాయి. ఉపాధి హామీలాంటి పధకాలు, స్కిల్ ఇండియా వంటి విధానాలు, సాంకేతిక పురోగతి ప్రజల ఉపాధి అవకాశాలను, జీవన ప్రమాణాలను గతంలోకన్నా మెరుగుపరచాయనడంలో సందేహం లేదు.

2030 నాటికి సాధించడం కోసం ప్రపంచం నిర్దేశించుకున్న 17 సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో భారత దేశం పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా, అత్యధిక సంఖ్యలో పేదలు, అత్యంత తీవ్రమైన అసమానతలు ఉన్న దేశం పేదరికంపై, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలపై అత్యవసరంగా దృష్టి పెట్టకపోతే ఆర్ధిక, సామాజిక అసమానతలు మరింత పెరిగి మానవాభివృద్ధిలో మరింత వెనుకబడే అవకాశం ఉంది.

Around 28% of these poor people live at India