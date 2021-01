పిల్ల కరోనా బ్రిటన్ స్ట్రెయిన్

2019లో చైనాలో జన్మించిన కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచమంతా కరాళ నృత్యంచేసి 8 కోట్ల మందికి పైగా జనాల్ని కాటేసి, 18 లక్షలకు పైగా జనాల్ని పొట్టపెట్టుకొంది. 2021 జవనరి 1 నాటికి ఈ దరిద్రం వెళ్ళిపోతుందని చాలా మంది జనాలు ఆశగా ఎదురుచూశారు. కానీ ఈ రాక్షసి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఓ చిన్న రాక్షసిని నవంబర్‌లోనే కని జనంపైకి వదిలేసింది! దీనికి కరోనా స్ట్రెయిన్ అని, స్ట్రెయిన్ బి 117 అని, రకరకాలుగా పిలుస్తున్నారు. ఈ పిల్లరాక్షసి సౌత్ ఆఫ్రికానుండి లండన్‌లో ప్రవేశించి తన సామ్రాజ్యాన్ని ఇండియాకూ విస్తరించేసుకుంది. ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రధాని నుండి ప్రతి ఒక్కరి నోటిలోనూ దీని గురించే చర్చ నడుస్తోంది. దీని వ్యాప్తి 70 శాతం వేగంగా విస్తరిస్తున్నది. 2021 కొత్త సంవత్సర ఆనందాల్ని ఈ వార్త అధఃపాతాళానికి పడేసింది. ఒక్క మందు బాబుల్లో తప్ప అందరిలోనూ దీని గూర్చే ఆలోచన, ఆందోళన. ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్న దేశం మనది.

మన ప్రగతికి, మన అభివృద్ధికి కరోనా మహమ్మారి కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. దాదాపు కోటి మందికి పైగా భారతీయులకి ఈ కరోనా సోకింది. లక్ష 50 వేల మందిని నంజుకుతినింది. దీని కాటుకు ఎందరో మహానుభావులు అశువులు బాసారు. మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ వంటి అనేక మంది నాయకుల్ని, ఎందరో కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రుల్ని, ఎస్‌పి బాలసుబ్రమణ్యం లాంటి మహా గాయకుల్ని, రిషికపూర్, ఇర్ఫాన్‌ఖాన్, సరోజ్‌ఖాన్, నిషికాంత్ కామత్, చిరంజీవి సార్జా, వజీద్ ఖాన్, అనిల్ సూరి, అజిత్ దాస్, కోసూరి వేణుగోపాల్ లాంటి ఎందరో సినీ కళాకారుల్ని, కవుల్ని, సాంకేతికవేత్తల్ని, సామాజిక సేవకుల్ని ఈ కరోనా తన పొట్టన పెట్టుకుంది. ఇంకా.. ఇంకా ఎందరో జర్నలిస్టుల్ని కూడా తినేసింది. పేదవారి బ్రతుకులు చితికిపోయాయి. కరోనాతో చనిపోయిన వారిని చూడడానికి కానీ, చివరికి ఖననం చేయడానికి కూడా స్వంతవారే అసహ్యించుకొన్నారు. ఇంతటి ఘోరస్థితి ఎన్నడూ మనం చూడలేదు. కొన్నిప్రాంతాల్లో శవాల్ని డిగ్గర్‌తో ఎత్తివేయించిన ఘటనలు చూశాము.

హృదయవిదారక గాథలు కోకొల్లలు. కోట్లాది మంది వలస కార్మికులు స్వంత ఊళ్ళకు వెళ్ళేందుకు పడినపాట్లు, అవస్థలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. నడిచి నడిచి శోష వచ్చి చనిపోయినవారు కొందరైతే, రైలు పట్టాలపై పడుకొని ప్రాణాలు కోల్పోయినవారు మరి కొందరు. ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలు అయింది. చిన్న చిన్న వ్యాపారస్థులు సర్వనాశం అయిపోయారు. బాగుపడిందల్లా ప్రైవేటుహాస్పిటల్, మెడికల్‌షాప్‌ల వాళ్ళు మాత్రమే. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలుపడ్డ బాధలే మన తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలూపడ్డారు. కరోనా కోరల్లో చిక్కి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 7,108 మంది మరణిస్తే, తెలంగాణలో 1600 వరకు మరణించారు. ఈ రోజుకీ ఇది పూర్తిగా చచ్చిపోలేదు.ఇరు రాష్ట్రాలలోనూ రోజుకు దాదాపు 500 మందికి కరోనా సోకుతున్నది. 2 రోజుల క్రితం సూర్యపేటలో ఒకే కుటుంబంలో విందుకెళ్ళిన 22 మందికి కరోనా సోకడం అందర్నీ భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. ఏదిఏమైనా కరోనా రాక్షసి చావలేదు.మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులాంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రాత్రి కర్ఫ్యూ తిరిగి పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా తిరిగి లాక్‌డౌన్ ప్రకటించే ఆలోచనలో వున్నట్లు తెలుస్తున్నది.

ఈ క్రూర కరోనా పంజా నుండి ప్రజల్ని కాపాడేందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్, ఆంధప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి అహర్నిశలు శ్రమించారు. రేయింబవళ్ళు మానిటిర్ చేస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలిస్తూ, కరోనా కట్టడిలో ప్రశంసల్ని అందుకొన్నారు. ప్రతిపక్షాలు మాత్రం తమ విమర్శల బాణాల్ని సంధిస్తూ గడిపారు. కరోనా దెబ్బకు తెలుగు దినపత్రికలు, విలవిలలాడాయి. పేజీలు కుదించేశారు. అతి పెద్ద పత్రికలు కూడా సిబ్బంది జీతాల్లో కోతవేశాయి. తాజాగా రికవరీరేటు బాగా పెరుగుతుండడం కాస్త సంతోషించాల్సిందే. మరణాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నా ఇప్పుడే జన్మించిన చిన్న రాక్షసి స్ట్రెయిన్ గూర్చి, దాని దుశ్చర్య గూర్చి అందరూ అప్రమత్తంగా వుండాలి. ప్రపంచ దేశాలలో ఇంకా చాలా చోట్ల కరోనా తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తూనే వుంది. లండన్ హాస్పిటల్స్‌లో కొత్తవారికి బెడ్స్ కూడా దొరకడం లేదంట. అమెరికాలో కాలిఫోర్నియాలో అయితే కరోనా తీవ్రత ఇప్పటికీ చాలా ఎక్కువగానే వుంది. పాతికవేలమంది మరణించారు. ప్రతి గంటకు 6 మంది మరణిస్తున్నారు. ఇవన్నీ మనం హెచ్చరికలుగానే భావించాలి.

అప్పుడే విచ్చలవిడితనానికి స్వస్తి పలకాలి. కరోనా ఆరంభ కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో కూడా మనం కరోనాతో సహజీవనం చేయాల్సి వుంటుంది అని పేర్కొన్నారు. దాన్ని ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు, సిపిఐ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ రామకృష్ణ అవహేళన చేశారు.కానీ ఈరోజుకీ మనందరం కరోనాతో సహజీవనం చేస్తూనే వున్నాం. అంతతొందరగా దీనిపీడ మనకు వదలదనిపిస్తుంది. మాస్క్‌లు, శానిటైజర్స్ అవసరం 2021లో కూడా తప్పేట్లులేదు. మాస్క్‌లు వేసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలే చేకూరుతున్నాయి. సాధారణ జబ్బులు అనగా వాతావరణ కాలుష్యంతో వచ్చే దగ్గు, జలుబు లాంటివి చాలా మటుకు తగ్గుముఖం పట్టాయి. కనుక ఇవి మన జీవిత కాలం వాడినా నష్టం లేదు. ప్రజలందరూ ఇంకా అప్రమత్తంగా వుండడం చాలా అవసరం. ఇక చిన్న రాక్షసి గూర్చి కాస్తా తెలుసుకుందాం. దీనిని SARS-COV-2 అని, B117 అని కానీ రకరకాలుగా పిలుస్తున్నారు. ఇది మొదటగా లండన్‌లో కనుగొన్నారు. ఇది కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి వచ్చిన వారి నుండి సోకిందని అంటున్నారు.

ఈ మరో మహమ్మారి బయటపడగానే ప్రపంచమంతా ఒక్కసారిగా ఉలికిపాటుకు, భయాందోళనకు గురి అయింది. ఇది కరోనా కన్నా తీవ్రమైన వ్యాధి. ప్రపంచంలోని 30 దేశాలు ఆఘమేఘాల మీద బ్రిటన్ నుండి తమ దేశాలకు విమాన రాకపోకల్ని నిషేధించాయి. మన దేశం కూడా ఈ నిషేధం విధించింది. కొందరు శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం ఈ వ్యాధి కొంత మంది ద్వారా గత సెప్టెంబర్‌లోనే ఇండియా చేరుకొన్నది అని అంటున్నారు. IGIB ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ జెనోమిక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటివ్ బయాలజీ డైరెక్టర్ డా. అనురాగ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ మాస్క్‌లు వేసుకోకుంటే ఇది సులభంగానే సోకుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే కరోనా కేసుల్లో ఇండియా రెండవస్థానంలో వుండడం వల్ల ఇది మనకు సులభంగా సంక్రమించి వుండవచ్చు అని కూడా కొందరు భావిస్తున్నారు. ఇది బయటపడగానే బ్రిటన్ నుండి ఇటీవల ఇండియా వచ్చిన వారి ఆచూకీ కనుగొని వారికి టెస్ట్‌లు చేసే ప్రక్రియ తీవ్రతరం చేశారు. లండన్ నుంచి వచ్చినవారంతా వివిధ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా చాలా మంది ఆచూకీ దొరకడం లేదు. మన దేశంలో తొలుత ఈ వ్యాధి సోకినవారు 6 మంది.

కాగా, 24 గంటల్లోగానే ఈ బాధితుల సంఖ్య మూడు రెట్టు పెరిగింది. ఈ రోజుకు ఈ సంఖ్య 29 కు చేరుకొని అందర్నీ భయపెట్టేస్తున్నది. మొదట్లో ఈ కేసులు ఢిల్లీలో, కర్ణాటకలో, పూనాలో, హైద్రాబాద్‌లో కనుగొన్నారు. హైద్రాబాద్, వరంగల్, కాకినాడ, రాజమండ్రి, అనంతపూర్‌లలో కూడా ఈ కొత్త కేసులు బయపడ్డాయి. ప్రభుత్వాలకు కరోనాకు తోడుగా ఈ కొత్త తలనొప్పి ఆరంభమైంది. నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 23 మధ్య లండన్ నుండి మన దేశానికి 33 వేల మంది ప్రయాణించారు. అంత మందిని గాలించి వాళ్ళకు టెస్ట్‌లు చేయడం చాలా కష్టసాధ్యమవుతున్నది. తెలంగాణకు వచ్చినవారిలో 279 మంది చిరునామాలే దొరకడం లేదు. ఒక మహిళ హైద్రాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి తప్పించుకొని ట్రెయిన్‌లో రాజమండ్రికి చేరుకోగా చివరికి కనుగొన్నారు. ఇలా అందర్నీ కనుక్కోవడం, వారితో టచ్‌లో వున్న వారందరినీ కనుగొని వారికి టెస్ట్‌లు చేయడం తలకుమించిన భారమవుతున్నది. వీరిని అలాగే వదిలేస్తే అతి పెద్ద ప్రమాదం మనకు దాపురిస్తుంది. అతి స్వల్ప కాలంలోనే ఈ మహమ్మారి స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, జపాన్, లెబనాన్, నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్, కెనడా, డెన్మార్క్, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, ఇటలీ, సింగపూర్ దేశాలకూ ప్రాకిపోయింది.

ఈ కొత్త కరోనా వాయువేగంతో ప్రపంచం చుట్టుముట్టేస్తున్నది. కొత్తది కనుక దీని దుష్పరిణామాలు ఎలా వుంటాయో ఇంకా పరిశీలించాల్సి వుంటుంది. కాకుంటే దీని గూర్చి పెద్దగా భయపడాల్సిన పనిలేదని, ప్రాణాపాయం వుండదని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటిస్తుండటం కొంత ఆనందదాయకమే అయినా మన జాగ్రత్తల్లో మనముండాలి. అమెరికాలోని సర్జన్ జనరల్ వివేక్‌మూర్తి కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. దీని వేగంపై మాత్రం బ్రిటీష్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ మరో అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు. It is too early to tell… but from what we see so far it is growing very quickly, it is going faster than (a previous variunt) ever grew but it is important to keep an eye on this బ్రిటన్ హెల్త్ సెక్రటరీ మేట్ హన్‌కాక్ కూడా ఇదే చెప్పారు. 2021లో ఈ చేదు వార్తతో అందరి మొహాల్లో ఆందోళన నెలకొంది. కోవిడ్-19 పిల్లలపై చాలా వరకు చెడు ప్రభావం చూపలేదు. కానీ ఈకొత్త జబ్బు పిల్లల్లో కూడా వస్తుందని తెలిసి మొత్తం తల్లిదండ్రులు భయపడుతున్నారు. శాస్త్రజ్ఞుల నిరంతర, నిర్విరామ పరిశోధన ఫలితంగా అనేక వాక్సిన్లు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి.

మరికొన్ని కూడా వివిధ దశలు ప్రయోగాల్లో వున్నాయి. ఫైజర్, ఆక్స్‌ఫర్డ్, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు ఈ వ్యాక్సిన్ విడుదలలో ముందున్నాయి. చాలా సంస్థలు తమ వ్యాక్సిన్స్ 95 శాతం కచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తాయంటున్నారు. యు.కె., అమెరికా, రష్యా లాంటి దేశాలలో ఈ వ్యాక్సిన్ ఆరంభించేశారు. మన దేశంలో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి యుద్ధప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు చేశారు. 83 కోట్ల సిరంజ్‌లు సిద్ధం చేశారు. అన్ని చోట్ల నిల్వచేసేందుకు గిడ్డంగుల్ని సిద్ధం చేసుకున్నారు. అత్యధిక జనాభా వున్న మన దేశంలో అందరికీ వ్యాక్సిన్ వేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. 3 కోట్ల మందికి ఈ టీకా ఉచితంగా అందజేస్తామని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ తాజాగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడిచ్చే 3 కోట్ల మందికి తోడు జులైలో మరో 27 కోట్ల మందికి కూడా వ్యాక్సిన్ వేయబోతున్నారు.పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ తమ రాష్ట్ర ప్రజలకు వ్యాక్సిన్ ఉచితంగానే అందజేస్తామని ప్రకటించాయి. జనవరి 3వ తారీఖున భారతదేశ మంతటా విజయవంతంగా డ్రైరన్ నిర్వహించారు.

వారియర్స్‌కు , సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు, డాక్టర్లు, నర్సులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ముందుగా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రధాని మోడీ స్వయంగా ఈ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మన్ కి బాత్ కార్యక్రమం క్రింద ఆయనే ఎప్పటికప్పడు దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రజలతోను, మీడియా కాన్ఫరెన్స్‌ల ద్వారా ముఖ్యమంత్రులందరితోనూ చర్చిస్తూ సలహాల్ని కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానిని ప్రతి ఒక్కరూ హృదయపూర్వకంగా అభినందించాల్సిందే. ఏది ఏమైనా ఈ వ్యాక్సిన్‌లే ఇప్పుడొచ్చిన చిన్న రాక్షసిని చంపేందుకు కూడా ఉపయోగపడతాయని వ్యాక్సిన్ తయారీదారులు ప్రటించడం చాలా ఆనందించదగ్గ విషయం. భారతదేశంలో తయారైన కొవాక్సిన్, కొవిషీల్డ్‌ను అనుమతిస్తూ డ్రగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా మూడో తారీఖున ప్రకటించడం మనదేశానికి శుభశూచకం.