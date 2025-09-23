Wednesday, September 24, 2025
Homeవార్తలుఅంతర్జాతీయ వార్తలు
అంతర్జాతీయ వార్తలుతాజా వార్తలు

చైనాలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ‘కృత్రిమ మేధ’ ఆస్పత్రి

5
- Advertisement -
- Advertisement -

ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కృత్రిమమేధ (ఎఐ) ఆస్పత్రిని 14 ఏఐ డాక్టర్లతో చైనా ప్రారంభించింది. ఇది మెడికల్ టెక్నాలజీలో చైనా అత్యంత ఆధునికతను ప్రదర్శిస్తోంది. ఏజెంట్ హాస్పిటల్ అన్న పేరుతో ప్రారంభమైన ఈ ఆస్పత్రి హెల్త్‌కేర్‌లో పెద్ద ముందడుగు. బీజింగ్‌లో ఏర్పాటైన ఈ ఆస్పత్రిని ట్సింఘువా యూనివర్శిటీ పరిశోధకులు రూపొందించారు. 14 ఎఐ డాక్టర్లు, నలుగురు వర్చువల్ నర్సులుతో వైద్య సేవలను విప్లవ సంస్కరణగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. సాధారణంగ వైద్యులు రెండేళ్ల పాటు అందించే సేవలను కొన్ని రోజుల్లోనే 10 వేల మంది రోగులకు ఇది అందిస్తుంది.

- Advertisement -
Previous article
దాశరధి రంగాచార్య సతీమణి కమల కన్నుమూత
Next article
బుధవారం రాశి ఫలాలు (24-09-2025)

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

బంగారం ఆల్ టైమ్ రికార్డు.. తులం రూ.1,18,900

డాలర్‌తో పోలిస్తే 88.75కి పతనం

రెండు అమెరికా కంపెనీలకు భారత సంతతి సిఇఒల నియామకం

హాంకాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నీలో భారత కెప్టెన్‌గా దినేశ్ కార్తీక్

జాతీయ స్థాయి జిమ్నాస్టిక్స్.. డయానాకు 3 పతకాలు

ఇండియాఎతో రెండో టెస్టు.. ఆస్ట్రేలియాఎ 350/9

బుధవారం రాశి ఫలాలు (24-09-2025)

దాశరధి రంగాచార్య సతీమణి కమల కన్నుమూత

అంగరంగ వైభవంగా జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

23 గ్రామాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణపై ‘సుప్రీం’ స్టే

‘తెలుసు కదా’ నుంచి సొగసు చూడతరమా…

జూరాల 45 గేట్లు ఎత్తివేత

స్థానిక ఎన్నికల ముందే కులగణన వివరాలు ప్రకటించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

బీహార్‌కు వెళ్లిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

విద్యార్థినులకు ఏటా రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్

చైనా వ్యూహాలపై భారత్‌కు టిబెట్ నేత హెచ్చరిక

కెసిఆర్ పోరాటం వల్లనే సమ్మక్క సారలమ్మ బ్యారేజీ సాధ్యమైంది

కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికను కొట్టేయండి.. హైకోర్టుకు స్మితా సబర్వాల్‌

గుగులోతు సౌమ్యను అభినందించిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

చివరి అంకానికి ‘స్థానిక’ ఎన్నికలు

ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు పెరిగితే దక్షిణ తెలంగాణ ఎడారే:ఎన్.రాంచందర్ రావు

30 ఏళ్లలో తొలిసారి.. జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్న కింగ్ ఖాన్..

‘తాల్ హెల్త్‌ఫెస్ట్ 2025’కు కెటిఆర్‌కు ఆహ్వానం

రేషన్ డీలర్ల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడటం దుర్మార్గం

కోల్‌కతాలో భారీ వర్షాలు.. ఐదుగురు మృతి

8 ఏళ్లుగా జీఎస్టీ పేరుతో పేదల రక్తం తాగారు: మంత్రి పొన్నం

‘గ్రూప్‌-1 తీర్పు’పై హైకోర్టులో మరో అప్పీల్ దాఖలు

ఒకే జిమ్‌లో రాజ్ నిడమోరుతో సమంత..

భారత్‌పై అఫ్రిది అక్కసు.. అక్కడ అంపైరింగ్ చేయాలంటూ..

బిజెపిలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లి

గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన బాలీవుడ్ కపుల్.. తల్లి కాబోతున్న కత్రినా..

వైద్య కళాశాలను పిపిపి విధానంలో నిర్మిస్తాం: సత్యకుమార్

ఫ్యాన్స్‌కి ‘మిరాయ్’ కానుక.. థియేటర్‌లో ఇక సందడే సందడి

అది ఫేక్ వీడియో.. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రసారం చేస్తారు: అక్షయ్

ట్రైబ్యునల్ ముందు రాష్ట్ర వాదనలు స్వయంగా పరిశీలిస్తా: ఉత్తమ్

ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం

స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.