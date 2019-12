న్యూఢిల్లీ: జాతీయ పౌర నమోదు (ఎన్‌ఆర్‌సి)కు సమాచార ఆధారంగా నిలిచే జాతీయ జనాభా పట్టిక (ఎన్‌పిఆర్ )ను వ్యతిరేకించాలని రచయిత, ప్రజా ఉద్యమకారిణి అరుంధతిరాయ్ బుధవారం ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఢిల్లీ యూనివర్శిటీలో ఆందోళన కారుల సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ఆమె మాట్లాడారు. దేశం లోని ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా వారిని లక్షంగా చేసుకున్నదే ఎన్‌ఆర్‌సిగా ఆమె ఆరోపించారు. ఆదివారం రామ్‌లీలా మైదానంలో ఎన్‌ఆర్‌సిపై ప్రధాని అబద్ధాలు చెప్పారని విమర్శించారు.

Arundhati Roy Said the NPR Should be Opposed