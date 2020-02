16న సిఎంగా కేజ్రీవాల్ ప్రమాణం

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ ఢంకా మోగించిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత కేజ్రీవాల్ ఈ నెల 16న(ఆదివారం) ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాంలీలా మైదానంలో ప్రజల సమక్షంలో కేజ్రీవాల్ ఉదయం 10గంటలకు ప్రమాణం చేస్తారని ఆప్ సీనియర్ నేత మనీష్ సిసోడియా బుధవారంనాడు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఇదే కార్యక్రమంలో కేబినెట్ మంత్రులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని ఆయన తెపారు. ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకావాలని సిసోడియా కోరారు. అంతకుముందు ఆప్ శాసనసభా పక్ష సమావేశం జరిగింది. కేజ్రీవాల్ పార్టీ పక్షనేతగా కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంఎల్‌ఎలు ఎన్నుకున్నారు.

కేజ్రీవాల్ కేబినెట్‌లో కొత్త ముఖాలకు చోటు ఉండబోదని సమాచారం. పాత వాళ్లకే తిరిగి మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించాలని కేజ్రీవాల్ నిర్ణయించినట్లు ఆప్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. మంగళవారంనాడు వెలువడిన ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో 70 స్థానాలకుగాను 62 గెలుచుకుని ఆప్ అధికారాన్ని కైవసం చేసుకుంది. దీంతో హ్యాట్రిక్ సిఎంగా కేజ్రీవాల్ చరిత్రకెక్కారు. మరోవైపు బుధవారంనాడు కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనిల్ బైజల్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. వీరి భేటీ సుమారు 15నిమిషాలపాటు సాగింది.

కొత్త ఎంఎల్‌ఎల్లో సగం మందిపై క్రిమినల్ కేసులు : ఎడిఆర్

ఢిల్లీ అసెంబ్లీకి కొత్తగా ఎన్నికైన 70 మంది ఎంఎల్‌ఎలలో 37 మందిపై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులున్నాయి. హత్యకు ప్రయత్నించడం, అందులో కనీసం ఒకటి మహిళలపై అకృత్యం, అత్యాచారానికి సంబంధించిన నేరారోపణలు వారిపై ఉన్నాయని ఒక అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఈ ఎంఎల్‌ఎలు ఇచ్చిన డిక్లరేషన్ల ఆధారంగా అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రాటిక్ రిఫామ్స్ (ఎడిఆర్) ఈ విశ్లేషణ జరిపింది. 37 మందిలో 13 మంది మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడ్డారు. ఒకటి రేప్‌నకు సంబంధించింది. ఇదివరకటి ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో 24 మంది ప్రజాప్రతినిధులు తమపై క్రిమినల్ కేసులున్నట్టు ప్రకటించారు.

ఇలా ఉండగా, తమకు ఒక్కొక్కరికి కోటి రూపాయలకు పైగా విలువచేసే ఆస్తులున్నట్టు 45 మంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఎంఎల్‌ఎలు, ఏడుగురు బిజెపి ఎంఎల్‌ఎలు ప్రకటించారు. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల్లో 62 మంది ఆప్ ఎంఎల్‌ఎల సగటు ఆస్తులు రూ.14.96 కోట్లు. ఎనిమిది మంది బిజెపి ఎంఎల్‌ఎల సగటు ఆస్తులు రూ.9.10 కోట్లు. ఆప్ అభ్యర్థిగా ముంద్కా నుంచి ఎన్నికైన ధరంపాల్ లక్రా ఆస్తి రూ. 292 కోట్లు. కొత్త అసెంబ్లీలో ఆయనే అత్యంత సంపన్నుడు.

Arvind Kejriwal to be sworn in as Delhi CM on February 16