కేంద్ర ఉద్యోగులకూ ‘వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్’

వారం రోజుల పాటు అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు రద్దు

వృద్ధులు, పిల్లలు ఇంటి పట్టునే ఉండేలా చూడండి

అన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రభుత్వం సూచనలు

కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్రం మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు

న్యూఢిల్లీ: కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వం మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకొంది. విదేశాలనుంచి వచ్చే వారిలో ఎక్కువగా కరోనా లక్షణాలు బయటపడుతున్న నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విదేశీ, వాణిజ్య విమాన సర్వీసులకు ఈ నెల 22నుంచి వారం రోజుల పాటు అనుమతులు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కరోనా వ్యాప్తి నిరోధానికి అంద రూ తప్పకుండా సూచనలు పాటించాలని సూ చించింది. ఈ మేరకు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.ఈ మార్గదర్శకాలపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఢిల్లీలో విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.

65 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులు, పదేళ్ల లోపు పిల్లలను ఇంటినుంచి బైటికి రానివ్వొద్దని సూచించారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వైద్య సిబ్బందికి మాత్రం ఈ నిబంధననుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రూపు బి, సి కేటగిరాల ఉద్యోగులు వారం విడిచి వారం విధులకు హాజరు కావాలని ప్రభుత్వం సూచించినట్లు ఆయన తెలిపారు. వారానికొక సారి ఈ విధానాన్ని మార్చుకోవాలని.. బిసి కేటగిరీల ఉద్యోగులు మినహా మిగతా ఉద్యోగులంతా ఇంటినుంచే పని చేసేలా ఆయా విభాగాధిపతులు ఆదేశాలు జారీ చేయాలన్నారు.

ప్రైవేటు ఉద్యోగులంతా ఇంటినుంచే..

కార్యాలయానికి దగ్గర్లో నివాసముండే అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగులను గుర్తించి వారు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆఫీసులకు వచ్చేలా చూడాలని విభాగాధిపతులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు అగర్వాల్ చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో విధులకు వచ్చే ఉద్యోగుల సమయాలను పలు విభాగాలుగా విభజించినట్లు తెలిపారు. ఉదయం 9నుంచి సాయంత్రం 5.30 వరకు, ఉదయం 9.30నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు, ఉదయం 10 గంటలనుంచి సాయం త్రం 6.30 గంటలవరకు పని టైమింగ్స్‌ను నిర్దేశించినట్లు తెలిపారు.ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఇంటినుంచే పని చేసేలా చూడాలని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించిందన్నారు.అత్యవసర సర్వీసుల్లో పని చేసే వారు మినహాయించి మిగిలిన రాష్ట్రప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగసంస్థల ఉద్యోగులను ఇంటినుంచే పని చేసేలా కేంద్రం స్పష్టమైన ఆదేశాలను జారీ చేసిందని అగర్వాల్ చెప్పారు.

As far as possible, work from home, says PM Modi