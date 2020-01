అటవీ భూముల అయోమయం

భారతదేశంలో అటవీ భూములుగా ప్రకటించిన భూముల్లో 29.5 శాతం ఎలాంటి చెట్టు చేమ, మొక్క మొలక లేని భూములు. ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ నివేదిక 2019లో చెప్పిన వాస్తవాలివి. ఈ భూముల్లో కొన్నింటిని రోడ్ల నిర్మాణానికి, గనుల కోసం, వ్యవసాయం కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో 7,67,419 చదరపు కి.మీ. ల విస్తీర్ణంలో అటవీ భూములున్నయని చెబుతున్నారు. ఇందులో 2,26,542 చదరపు కి.మీ. విస్తీర్ణంలో అడవులు లేవు. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈ విషయం చెప్పింది. డిసెంబర్ 30, 2019న ఈ నివేదిక విడుదల చేశారు. అడవులే లేని ప్రాంతాలు అటవీ భూములుగా గుర్తింపబడడం తప్పుదారి పట్టించడమే.

ఒక హెక్టారు భూభాగంలో పది శాతం వరకు చెట్లు ఉంటే అది అడవిగా భావించవచ్చు. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రికార్డు చేసిన భూభాగాలు చట్టబద్ధంగా అటవీ భూములుగా గుర్తించబడతాయి. ఈ భూముల్లో చెట్లు ఉన్నా లేకపోయినా వాటిని అటవీ భూములుగానే భావిస్తారు. సెంటర్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్‌లో పని చేసే కంచి కోహ్లీ ప్రకారం రికార్డుల్లో ఉన్న అటవీ భూములను అటవీ విభాగం తమ ల్యాండ్ రికార్డుగా భావిస్తుంది. అంటే రికార్డెడ్ అటవీ భూములు అటవీ విభాగం అధికారిక పరిధిని నిర్ధారిస్తాయి. ఇందులో అడవులు లేకపోయినా, రోడ్ల నిర్మాణం, గనుల తవ్వకం, వ్యవసాయం వంటి కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నప్పటికీ వాటిని అటవీ భూములుగానే పరిగణిస్తారు.

ఇది విచిత్రమైన పరిస్థితి. అడవి లేకపోయినా అటవీ భూమిగా గుర్తింపు ఉన్న భూములు కొన్ని ఉంటే, దట్టమైన చెట్లతో అడవి ఉన్నప్పటికీ అటవీ భూములుగా గుర్తింపు లేని భూములు కొన్ని ఉన్నాయి. దీనికి కారణమేమంటే, ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ పొందుతున్నప్పుడు అటవీ విభాగం జారీ చేసే లేఖలో ఒక వాక్యముంటుంది. అటవీ భూమిని ఇతర ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకున్నప్పటికీ చట్టబద్ధంగా ఈ భూమి అటవీ భూమిగానే ఉంటుంది అనే మాట ఆ లేఖలో ఉంటుంది. అంటే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ పొంది, చెట్లను నరకడం జరిగిపోయినప్పటికీ అది అటవీ భూమిగానే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. గనుల తవ్వకం కోసం తీసుకుంటే, గనుల నుంచి సహజ వనరులను తవ్వి తీసుకోవడం ముగిసిపోయిన తర్వాత దాన్ని పూడ్చి తిరిగి అటవీ విభాగానికి అందజేయాలి. అలాగే డ్యామ్ రిజర్వాయర్లను కూడా అటవీ విభాగం తన పరిధిలోనే ఉంచుకుంటుంది. ఆ విధంగా అడవులు లేకపోయినా చాలా భూములు అటవీ భూములుగానే రికార్డుల్లో కనబడతాయని కోహ్లీ వివరించారు.

పోడు వ్యవసాయం జరుగుతున్న భూములు, అటవీ హక్కుల చట్టం క్రింద వివాదాలు కొనసాగుతున్న భూములు, ఆదివాసీ జనాభా చాలా కాలంగా నివసిస్తున్న భూములు ఇవన్నీ కూడా అటవీ భూములుగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ విషయమై వివరణ ఇస్తూ ఫారస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ జనరల్ సుభాష్ అశుతోష్ ఏమన్నారంటే, ఈ ప్రదేశాలు పర్యావరణ ప్రాముఖ్యం ఉన్న ప్రదేశాలు కావచ్చు, కాని అడవి లేకపోవడం కూడా ఉండవచ్చు, ఎడారులు, ఎత్తయిన ప్రదేశాల్లో చెట్లు పెరగవు. గడ్డి మైదానాలు, బురద భూముల్లోను చెట్లు ఉండకపోవచ్చని అన్నారు. పోడు వ్యవసాయం జరుగుతున్న భూములు సాధారణంగా రికార్డెడ్ అటవీ భూములుగా పరిగణించడం జరగదని ఆయన చెప్పారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి భూములు సాధారణంగా సముదాయం యాజమాన్యంలో ఉంటాయని అన్నారు.

పోడు వ్యవసాయం జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో దట్టమైన చెట్లతో అడవి ఉంటే అది అటవీ భూమిగా పరిగణన పొందుతుందని అన్నారు. పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్న ప్రాంతాలు అనేక తరాలుగా ఆదివాసులు ఈ భూముల ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్న ప్రాంతాలు. పాలసీ విశ్లేషకులు అంబా జమీర్ మాట్లాడుతూ, సాధారణంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఒక సముదాయం ప్రజలు ఈ భూమిని పోడు వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తుంది కాని ప్రధానమైన అడవిలో చెట్లను నరికేయడం జరగదని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి చాలా భూముల్లో పోడు జరగడం లేదు. ఆ భూములు బంజరుగా వదిలేయడం జరిగింది. ఈ భూముల్లో చెట్లుచేమ పెరుగుతున్నాయి. అలాంటి భూములను అటవీ భూములుగా గుర్తించి ఉంటారని కొందరు వివరణ ఇస్తున్నారు. అలాగే పోడు వ్యవసాయం జరుగుతున్న ప్రదేశంలో పది శాతం నేలపై చెట్లు ఉంటే అది కూడా అటవీ భూమిగా గుర్తింపు పొందుతుంది. పోడు భూముల సర్వే ఎన్నడూ సరిగా జరగలేదు. కాబట్టి పోడు భూములను అటవీ భూములుగా రికార్డుల్లో చేర్చారా? చేర్చవలసిన అవసరం ఉందా? వంటి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పే డాటా లేదు.

అటవీ భూములను ఇతర ప్రయోజనాలకు కేటాయించిన తర్వాత కూడా వాటిని అటవీ భూములుగానే పరిగణిస్తుంటే, అడవుల నరికివేత కార్యకలాపాలను నియంత్రించడం ఎలా సాధ్యమనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. అభివృద్ధి కార్యకలాపాల వల్ల కోల్పోయిన అటవీ భూమి, అలాగే అడవుల్లో అంటుకునే మంటల వల్ల నష్టపోయిన అటవీ భూముల లెక్కలు అటవీ విభాగానికి ఎలా తెలుస్తాయి? ఈ ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. అడవులను నరికివేయడం, అభివృద్ధి కార్యకలాపాల కోసం అటవీ భూములను కేటాయించడం జరిగిన తర్వాత కూడా భూములను అటవీ భూములుగానే పరిగణిస్తుంటే ఎలా అనే ప్రశ్నకు అడవుల సర్వే విభాగం డైరెక్టర్ జవాబిస్తూ అడవుల నరికివేత దేశంలో పెద్ద సమస్య కాదు అన్నారు. అడవులను నరికివేయడం జరిగిన తర్వాత కూడా మొక్కలు నాటడం ద్వారా మళ్ళీ ఆ నష్టాన్ని పూడ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు.

అడవుల పరిరక్షన చట్టం క్రింద ఈ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి.అటవీ భూములు ఇతర ప్రయోజనాలకు కేటాయించిన తర్వాత ఆ నష్టాన్ని పూడ్చడానికి అటవీ భూములు కాని చోట్ల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. కాని దీని వల్ల ఒకే మాదిరి మొక్కలను నాటడం జరుగుతుందని, ఇవి సహజమైన అడవుల మాదిరిగా పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఉపయోగపడడం లేదని, వాతావరణంలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్‌ను హరించడంలో ఇవి విఫలమవుతున్నాయని విమర్శ వినిపిస్తుంది. భూగర్భ జలాల విషయంలోను, అడవి జంతువుల విషయంలోను సహజమైన అడవులు పోషించిన పాత్ర ఈ మొక్కలు నాటడం ద్వారా పెంచే అడవులు పోషించడం లేదు. అడవులు లేకపోయినా కొన్ని భూములను అటవీ భూములుగా గుర్తించడం వల్ల మరో సమస్య ఏమిటంటే, అక్కడ మళ్ళీ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టవచ్చు.

కాని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ భూములు బురద భూములు లేదా గడ్డి భూములు కావచ్చు. అంటే ఆ భూముల గురించిన పర్యావరణ అవగాహన లేకుండానే ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ భూములు అటవీ విభాగం నియంత్రణలో ఉండడం వల్ల, అటవేతర జీవావరణం గురించి అవగాహన లేకుండా అక్కడ మొక్కలు నాటే ప్రక్రియ ప్రారంభించడం జరుగుతోంది. ఉదాహరణకు పశ్చిమ కనుమల్లోని షోలా అడవుల్లో గడ్డి భూముల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్లనే అవి నష్టపోయాయి. ఈ ప్రాంతంలో పర్యావరణంపై దీని ప్రభావం పడింది. కొన్ని భూములు ఒకప్పుడు అడవులుగా ఉండి తర్వాత అడవులు నష్టపోయినవి కావచ్చు. అలాంటి నేలల్లో చెట్ల వేళ్ళు ఉంటాయి. అలాంటి భూముల్లో కూడా మొక్కలు నాటడం వంటి కార్యక్రమాలు పర్యావరణ అవగాహనతో చేయవలసి ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. అడవులు లేని రికార్డెడ్ అటవీ భూముల్లో సాధారణంగా ఇలాంటి అవగాహన లేకుండా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు చేపట్టడం తరచు జరుగుతోంది. పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ పరిస్థితిని గమనించి సరయిన మార్గదర్శక సూత్రాలను అందించవలసిన అవసరం ఉంది.

