హింస వద్దు : అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ

హైదరాబాద్ : కర్నాటక రాజధాని బెంగళూరులో చెలరేగిన హింసపై ఎంఐఎం చీఫ్, హైదరాబాద్ ఎంపి అసుదుద్దీన్ ఓవైసీ స్పందించారు. బెంగళూరులో చెలరేగిన హింసను ఆయన ఖండించారు. బెంగళూరులో జరిగిన హింసకు సంబంధించిన తప్పుడు వార్తలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయవద్దని ఆయన కోరారు. హింసను ప్రోత్సహించవద్దని, ప్రతిఒక్కరూ శాంతి కాముకులుగా మారాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. హింస వల్ల సాధించేదేమీ లేదని, శాంతితోనే అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని ఓవైసీ తేల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ఎంఎల్ఎ శ్రీనివాస్ మూర్తి మేనల్లుడు నవీన్ పెట్టిన సోషల్ మీడియా పోస్టు మంగళవారం రాత్రి బెంగళూరులో హింసకు దారి తీసింది. ఈ హింసాత్మక ఘర్షణలో ముగ్గురు చనిపోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. దుండగులు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వడంతో పాటు దాడులకు దిగారు. ఈ హింసకు కారణమైన నవీన్ తో పాటు 110 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో 144 సెక్షన్ విధించామని, పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

The violence in #Bengaluru & the objectionable/offensive social media posts are highly condemnable. I appeal to everyone involved to not indulge in violence. I hope peace is strengthened

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 12, 2020