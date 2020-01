మోడీకి షాకిచ్చిన బిజెపి ముఖ్యమంత్రి?

గువాహటి: పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సిఎఎ)పై అస్సాం ముఖ్యమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు బిజెపిలో కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. సిఎఎపై ఒక పక్క దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు హోరెత్తుతున్న నేపథ్యంలో గురువారం సోనోవాల్ చేసిన ట్వీట్ నేరుగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని సవాలు చేసినట్లుగా ఉందన్న వ్యాఖ్యలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అస్సాం బిడ్డగా రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క విదేశీయుడు స్థిరపడేందుకు అంగీకరించబోనని సోనోవాల్ ట్వీట్ చేశారు. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, టిఎంసి, ఎస్‌పి, డిఎంకెతో సహా పలు ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకిస్తున్న ఈ వివాదాస్పాద చట్టాన్ని సోనోవాల్ కూడా వ్యతిరేకించి తొలి బిజెపి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

అంతకుముందు రోజు కూడా ఒక ట్వీట్ చేస్తూ అస్సాం పట్ల, అస్సామీ సమాజం పట్ల తన నిబద్ధత ఎన్నటికీ చెదిరిపోదని సోనోవాల్ స్పష్టం చేశారు. తాను ఒక జాతీయ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ తాను అస్సాం ప్రజల ఆశీస్సులతో ఈ స్థితికి ఎదిగానని, దీన్ని తానెన్నడూ మరచిపోనని అన్నారు. సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా అస్సాంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో సోనోవాల్ నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడడం గమనార్హం. ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్(ఎఎఎస్‌యు) అధ్యక్షుడిగా తన రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలుపెట్టిన సోనోవాల్‌కు గత నెల రోజులుగా ఆ సంస్థ నాయకుల నుంచే నిరసనలు ఎదురవడం విశేషం. కాగా, సోనోవాల్ ట్వీట్‌పై కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి రణదీప్ సింగ్ సుర్జేవాలా స్పందించారు. ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనలను ప్రధాని మోడీ ఇకనైనా మానుకోవాలని ఆయన ఒక ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. మీ సొంత ముఖ్యమంత్రే సిఎఎని వ్యతిరేకిస్తున్నారని, ఇతరులను జాతి వ్యతిరేకులని ఎలా నిందిస్తారని ఆయన మోడీని ప్రశ్నించారు. ప్రతిపక్షాలను విమర్శించడం మాని మీ ముఖ్యమంత్రిని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించాలని ఆయన సవాలు చేశారు.

