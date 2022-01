ఐదు రాష్ట్రాల్లో మోగిన ఎన్నికల నగారా

ఫిబ్రవరి 10 నుంచి మార్చి 7 వరకు ఈ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు

యుపిలో ఏడు విడతలు, మణిపూర్‌లో రెండు దశల్లో పోలింగ్

పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవాలో ఫిబ్రవరి 27న ఒకే విడత ఎన్నికలు

మార్చి 10న ఫలితాలు వెల్లడి

ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించిన సిఇసి

న్యూఢిల్లీ: ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. ఉత్తరప్రదేశ్ సహా ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, మణిపూర్, గోవా రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం( సిఇసి) ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. శనివారం విజ్ఞాన్ భవన్‌లో నిర్వహించిన విలేఖరుల సమావేశంలో ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సుశీల్ శర్మ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించారు. ఐదు రాష్ట్రాల్లోని మొత్తం 690 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలకు మొత్తం ఏడు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఫిబ్రవరి 10నుంచి మార్చి 7 వరకు ఏడు విడతల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు సిఇసి తెలిపారు. మార్చి 10న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపారు.

యుపిలో ఏడు విడతల్లో.. మణిపూర్‌లో రెండు దశల్లో

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 7 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనుండగా, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవాలకు ఫిబ్రవరి 27న ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఇక మణిపూర్‌లో ఫిబ్రవరి 27,మార్చి 3న రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. యుపిలో ఫిబ్రవరి 10న తొలి విడత పోలింగ్ జరగనుండగా, మార్చి 7న చివరి దశ పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, మణిపూర్, గోవా అసెంబ్లీల గడువు మార్చితో ముగియనుండగా ,ఉత్తరప్రదేశ్ శాసన సభ గడువు మే నెలలో ముగియనుంది. యుపిలో 403 నియోజక వర్గాలుండగా, పంజాబ్‌లో 117, ఉత్తరాఖండ్‌లో 70, మణిపూర్‌లో 60, గోవాలో40 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కాగా శనివారంనుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వస్తుందని ఇసి తెలిపింది.

కొవిడ్ నేపథ్యంలో పోలింగ్ స్టేషన్లను భారీగా పెంచుతున్నాం

షెడ్యూల్ విడుదల సందర్భంగా సుశీల్ చంద్ర మాట్లాడుతూ, కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ఇసి నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్నారు. సకాలంలో ఎన్నికలను నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్య పాలనకు అత్యంత ముఖ్యమని అన్నారు. దేశంలో కొవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నందున కొవిడ్ సేఫ్ ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కేంద్ర, ఆరోగ్య, హోం కార్యదర్శులు, నిపుణులు, సంబంధిత రాష్ట్రాల ఆరోగ్య అధికారులతో లోతుగా చర్చించిన తర్వాతే ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.

మాస్క్, థర్మల్ స్కానర్లు, శానిటైజర్లు తదితర లాజిస్టిక్స్ అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో 2,15, 368 పోలింగ్ కేంద్రాలు అంటే గతంకంటే 16 శాతం పోలింగ్ కేంద్రాలు పెంచామన్నారు. యుపిలో ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్‌లో సగటున 862 మంది ఓటు వేస్తారు. దీనివల్ల పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రద్దీ తగ్గుతుంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఓటింగ్ సమయాన్ని ఒక గంట పెంచినట్లు చెప్పారు. అలాగే 80 ఏళ్ల పైబడిన వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, అలాగే కొవిడ్ పేషంట్లు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు వేసే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు సుశీల్ చంద్ర తెలిపారు. డబుల్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారు మాత్రమే ఎన్నికల విధులు నిర్వహిస్తారన్నారు.

ఆన్‌లైన్ ద్వారా నామినేషన్ దాఖలుకు అవకాశం

అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా కూడా నామినేషన్ వేసే అవకాశం కల్పించామని సిఇసి చెప్పారు.అభ్యర్థుల నేర చరిత్రను పార్టీలన్నీ తమ వెబ్‌సైట్లలో హోం పేజిలో నమోదు చేయాలని, అభ్యర్థిని ప్రకటించిన 24 గంటల్లో ఈ వివరాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పారు.

15 వరకు ర్యాలీలు, రోడ్‌షోలపై నిషేధం

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వ్యాప్తితో దేశంలో కొవిడ్ కేసులు అనూహ్యంగా పెరుగుతున్నందున ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఎన్నికలు జరిగే ఐదు రాష్ట్రాల్లో జనవరి 15 వరకు ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలు, రోడ్‌షోలను నిషేధిస్తున్నట్లు ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సుశీల్ చంద్ర తెలిపారు. ఆపై క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితులను సమీక్షించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. కొవిడ్19 నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎక్కువ మంది ఓటర్లు ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనేలా దృఫ్టి సారించామని చెప్పారు. అభ్యర్థులు వీలయినంత ఎక్కువగా వర్చువల్ తరహాలో ప్రచారం సాగించాలని కోరారు. ఇంటింటి ప్రచారానికి అయిదుగురికి మించి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. రోడ్లపై కార్నర్ మీటింగ్‌లు నిర్వహించరాదని, కౌంటింగ్ తర్వాత విక్టరీ ర్యాలీలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. గెలుపు సర్టిఫికెట్‌ను అందుకోవడానికి అభ్యర్థి వెంట ఇద్దరు వ్యక్తులను మాత్రమే అనుమతించడం జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Assembly polls in five states from feb 10 to march 7