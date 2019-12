నాగశౌర్య హీరోగా ఐరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై శంకర్ ప్రసాద్ ముల్పూరి సమర్పణలో ఉషా ముల్పూరి నిర్మాతగా రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘అశ్వథ్థామ’. రమణ తేజ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఈ చిత్రంలో మెహరీన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్ర టీజర్ ను హీరోయిన్ సమంత అక్కినేని విడుదల చేసింది. ‘ఎలా ఉంటాడో కూడా తెలియని ఒక రాక్షసుడు.. వాడికి మాత్రం తెలిసిన ఒక రహస్యం’ అనే సంభాషణలతో షురూ అయ్యే టీజర్ చేజింగ్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో సస్పెన్స్ గా సాగుతూ ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి కథను నాగశౌర్యనే అందించడం విశేషం. నాగశౌర్య సరసన మెహరీన్ కౌర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. రమణ తేజ దర్శకత్వం వహిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని ఐరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచరన్ పాకాల. 2020 జనవరి 31న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీః మనోజ్ రెడ్డి, సంగీతంః చరణ్ పాకాల, ఎడిటర్‌ః గ్యారీ బి.హెచ్, యాక్షన్‌ః అన్బరివు, కొరియోగ్రాఫర్‌ః విశ్వ రఘు.

