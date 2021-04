అమెరికాలో కాల్పులు: 8మంది మృతి

వాషింగ్టన్ : అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం రేగింది. ఇండియానా పోలీస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్టు సమీపంలోని ఫెడెక్స్ కొరియర్ ఆఫీస్ వద్ద దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. భారీ సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన అనంతరం దుండగుడు కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్టు పోలీసు ఆఫీసర్ జెనే కుక్ విలేకరులతో చెప్పారు. ఫెడెక్స్ ఇండియానా ఆఫీసులో 4500 మంది ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉద్యోగులను అక్కడి నుంచి బయటకు పంపిస్తున్నట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.

At least 8 people killed in shooting in America