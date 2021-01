నియామీ: ఆఫ్రికా దేశం నైగర్‌లో ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదులు రెండు గ్రామాలకు చెందిన 100మందిని కాల్చి చంపారు. మాలీ సరిహద్దులోని రెండు గ్రామాలపై దాడి జరిపి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. తిల్లాబెరీ ప్రాంతంలో శనివారం ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను స్థానికులు హత్యగావించడంతో ప్రతీకారంతో అదేరోజు ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు. దాదాపు 100మోటార్ సైకిళ్లపై ఉగ్రవాదులు వచ్చారని స్థానికులు తెలిపారు. సోమవారం బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు అక్కడికి వెళ్తున్నానని ఆ దేశ ప్రధాని బ్రిగీ రఫినీ తెలిపారు. బోకోహరాం, ఇస్లామిక్ గ్రూప్ అల్‌ఖైదా దాడుల్లో గతంలోనూ వేలాది ప్రజలు చనిపోగా, లక్షలాదిమంది నిరాశ్రయులయ్యారు. డిసెంబర్ 27న ఆ దేశ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో 28మందిలో ఎవరికీ మెజారిటీ రాకపోవడంతో ఫిబ్రవరి 21న మరోసారి పోలింగ్ జరగనున్నది.

Attacks on 2 villages in Niger kill at least 100 people