పుజారాను అడ్డుకుంటాం: పాట్ కమిన్స్

టీమిండియా క్రికెటర్, మిస్టర్ డిపెండబుల్ చటేశ్వర్ పుజారాను అడ్డుకునేందుకు ఈసారి ప్రత్యేక వ్యూహంతో బరిలోకి దిగుతామని ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బౌలర్ పాట్ కమిన్స్ అన్నాడు. టీమిండియాలో పుజారా అత్యంత ప్రమాదరక బ్యాట్స్‌మన్ అనడంలో సందేహం లేదన్నాడు. ఈ ఏడాది తమ దేశంలో పర్యటించనున్న భారత జట్టును ఓడించేందుకు అన్ని ప్రణాళికలు తమ వద్ద సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నాడు. భారత్ ను కూడా మేము తక్కువ అంచనా వేయలేమన్నాడు. టీమిండియాలో స్టార్ బ్యాట్స్ మెన్లు ఉన్నారని, ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ ను గెలిపించే సత్తా వారిలో ఉందన్నాడు. దీంతో ఇరుజట్ల మధ్య సిరీస్ ఆసక్తికరంగా సాగడం ఖాయమని పాట్ కమిన్స్ పేర్కొన్నాడు.

Aus Need to find a way to Outlast Pujara: pat cummins