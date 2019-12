హైదరాబాద్: మేడ్చల్ జిల్లా బాచుపల్లిలో బుధవారం మధ్యాహ్నం దారుణం చోటుచేసుకుంది. ట్రాన్స్‌జెండర్‌పై ఆటోడ్రైవర్ అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఆటో డ్రైవర్ నుంచి ట్రాన్స్‌జెండర్ తప్పించుకొని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే పోలీసులు ఆటో డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్టు చేశారు. ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

transgender escaped the auto driver and lodged a complaint with the local police

station.The police immediately took the auto driver into custody and arrested him.

The details are yet to be known.