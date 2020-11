నా తెలంగాణ.. కోట్లాది పెట్టుబడుల కోట

ముందుకొచ్చిన అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్

హైదరాబాద్‌లో మూడు అవైలబిలిటీ జోన్లు

ప్రతి జోన్‌లో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు

వేలాది మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు

2022 ప్రథమార్ధంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభం

రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారి రూ.20,701 కోట్ల ఎఫ్‌డిఐ

రాష్ట్రంలో పారదర్శక, సత్వర పాలనా విధానాల వల్లే భారీ పెట్టుబడులు

నా దావోస్ పర్యటనలోనే అమెజాన్‌తో సంప్రదింపులు

డేటా సెంటర్‌ల పెట్టుబడులకు తెలంగాణ గమ్యస్థానం – మంత్రి కెటిఆర్ హర్షం

ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న పారదర్శకత, వేగవంతమైన విధానాలవల్లే రాష్ట్రానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడుల ప్రవాహం వస్తోంది. తెలంగాణణ ప్రభుత్వం తరపున అమెజాన్ సర్వీసెస్‌కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వేలాది మంది వెబ్‌డెవలపర్లు, ఐటి నిపుణులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఎఫ్‌డిఐల ద్వారా రూ.23వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో అమెజాన్ ముందుకు రావడం తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పెట్టుబుడి అవుతుంది. మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : మునుపెన్నడు లేని రీతిలోరాష్ట్రానికి అత్యంత భారీ పెట్టుబడి మరొకటి వచ్చి చేరింది. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తరువాత పెట్టుబడులలో ఇదే అగ్రస్థానం. ఏకంగా రూ.20,761 కోట్ల విలువగల విదేశి పెట్టుబడులను పెట్టేందుకు అమెజాన్ కంపెనీ ముందుకు వచ్చింది. రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ చొరవతో ఐటి రంగంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కంపెనీ అయిన అమెజాన్ త్వరలో తన వెబ్ సర్వీసెస్ ద్వారా రాష్ట్రంలో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా వెబ్ సర్వీసెస్ రీజియన్‌ను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనుంది. అమెజాన్ తన వెబ్ సర్వీసెస్ రీజియన్లో మూడు అవైలబిలిటీ జోన్లు ఉంటాయని తెలిపింది. అమెజాన్ ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఆసియా ఫసఫిక్ రీజయన్‌ను 2022 ప్రథమార్థంలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని సూచన ప్రాయంగా తెలిపింది.

అమెజాన్ ఏర్పాటు చేయబోతున్న అవైలబిలిటీ జోన్లలో పెద్ద ఎత్తున డాటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలియజేసింది. ఇవన్నీ ఒకటే రీజియన్‌లో ఉన్నప్పటికీ అదే సమయంలో ప్రతి డేటా సెంటర్ దేనికదే స్వతంత్రంగా పని చేస్తుందని వెల్లడించింది. తద్వారా విద్యుత్ సరఫరా, వరదలు, వర్షాలు, ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాలు నుంచి రక్షణ ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసింది. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏర్పాటు చేయబోతున్న డేటా సెంటర్లను సుమారు రూ. 20,761 కోట్లు అంటే 2.77 బిలియన్ డాలర్లతో మూడు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయబోతుంది. అమెజాన్ లాంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థ ఇంత భారీ ఎత్తున తెలంగాణలో డాటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు పెట్టుబడి పెడుతున్న నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ డాటా సెంటర్ల పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయ కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

రాష్ట్రంలో ఏర్పాటవుతున్న అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లాంటి డేటా సెంటర్ల ద్వారా తెలంగాణ డిజిటల్ ఎకానమీ, ఐటి రంగం అనేక రెట్లు వృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉన్నది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఏర్పాటు చేస్తున్న ఆసియా పసిఫిక్ రీజియన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వలన వేలాది మంది డెవలపర్లకు, స్టార్ట్‌అప్‌లకు, ఇతర ఐటీ కంపెనీలతో పాటు విద్య,ఇతర రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ఎన్జీవోలు, అనేక ఇతర కంపెనీలకు తమ వెబ్ ఆధారిత సర్వీసులను నడుపుకునేందుకు వీలు కలుగుతుంది. భారీ ఎత్తున డేటా సెంటర్లు అందుబాటులోకి రానున్న నేపథ్యంలో ఈ కామర్స్ ,పబ్లిక్ సెక్టార్, బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఐటి మరియు ఇతర అనేక రంగాల్లో తమ కార్యకలాపాల విస్తృతి పెరిగేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది.

హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి కెటిఆర్

అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ద్వారా సుమారు రూ.20,761 కోట్ల పెట్టుబడిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం లోకి రావడం పట్ల రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె. తారకరామారావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అమెజాన్ సంస్థకు మంత్రి కెటిఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నేతృత్వంలో రూ పొందించిన టిఎస్… ఐపాస్‌తో పాటు ఆకర్ణనీయమైన పాలసీల ద్వారా రాష్ట్రంలోకి పెట్టుబడులు అనేకం వస్తున్నాయని తెలిపారు. అమెజాన్ వెస్ సర్వీసెస్ పెట్టుబడులతో స్థానిక యువతకు కూడా పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ పెట్టుబడికి సంబంధించి ప్రాథమిక చర్చలను దావోస్ పర్యటన లో ప్రారంభించినట్లు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు.

దావోస్ పర్యటనలో అమెజాన్ సంస్థ ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధులతో ఇందుకు సంబంధించి చేసిన చర్చలను ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ద్వారా రాష్ట్రానికి వస్తున్న ఈ పెట్టుబడి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అని మంత్రి కెటిఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పెట్టుబడి తర్వాత అనేక కంపెనీలు తమ డాటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు తెలంగాణ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. అలాంటి వారందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. అమెజాన్ లాంటి ప్రఖ్యాత కంపెనీ తన భారీ పెట్టుబడికి తెలంగాణను ఎంచుకోవడం అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పారదర్శక, వేగవంతమైన పరిపాలనకు నిదర్శనం అని కెటిఆర్ తెలిపారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న అనేక ఆదర్శవంతమైన ప్రభుత్వ విధానాలు, పాలసీల ద్వారా ఐటి, ఐటి ఆధారిత రంగం పెద్ద ఎత్తున వృద్ధి చెందుతూ వస్తుందన్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం అమెజాన్ కంపెనీ తన పెట్టుబడిని రాష్ట్రంలో పెట్టేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నదన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల ద్వారా ఐటి రంగంలో అనేక కంపెనీలు రావడంతో పాటు ఇన్నోవేటివ్ స్టార్టప్లకు, నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులకు కూడా రాష్ట్రం కేంద్రం గా మారిందన్నారు. ఈ పెట్టుబడి ద్వారా ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అమెజాన్ కి మధ్య ఉన్న బంధం మరింత బలోపేతం అవుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే అమెజాన్ తన అతిపెద్ద కార్యాలయానికి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఎంచుకున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ గుర్తు చేశారు.

AWS to invest $2.77 bn to set up cloud region in Hyd