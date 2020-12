హైదరాబాద్ : ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌, ద‌గ్గుబాటి రానా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌్లో నటిస్తున్న మలయాళ రీమేక్ సినిమా ‘అయ్య‌ప్ప‌నుమ్ కోశియుమ్‌’. సాగ‌ర్ కె.చంద్ర ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఈ సినిమా రూపొందుతుండగా, సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సోమవారం ఉదయం షురూ అయింది. ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్ట‌గా, త్రివిక్ర‌మ్ స్విచాన్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి నుంచి ఈ సినిమా షూటింగ్ ను మొదలు పెడుతారు. అయితే ఈ సినిమాలో మలయాళంలో పృధ్వీరాజు సుకుమారన్ పోషించిన పాత్రలో రానా కనిపించనున్నారు. రానా సరసన నివేధా నటించనుంది. ఈ సినిమా కోసం పవన్ 40 రోజులు డేట్స్ ఇచ్చినట్టు టాలీవుడ్ లో వార్తలు వస్తున్నాయి. ‘అయ్య‌ప్ప‌నుమ్ కోశియుమ్‌’ సినిమా మలయాళంలో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

