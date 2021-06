బాబ్లీ గేట్లు ఎత్తివేత

మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలతో ముందుగానే దిగువకు వరద నీటి విడదల

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : గోదావరి నదీపరివాహకంగా మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో గోదావరిలో వరదనీటి ప్రవాహం పెరిగింది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాబ్లీగేట్లు కొద్దిమేర ఎత్తి వరదనీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తోంది. బాబ్లీగేట్లు ప్రతి ఏటా జులై 1న ఎత్తివేసి అక్టోబర్ 23 వరకూ తెరిచి ఉంచుతారు. అయితే ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బాబ్లీగేట్లను ముందుగానే ఎత్తినట్టు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు . మరో వైపు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో మంజీరా నదిలో కూడా వరదనీటి ప్రవాహం పెరిగినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.

