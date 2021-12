చలితో బహెన్ బయటికే రావట్లేదు

మేం అధికారంలోకి వచ్చాక యూపిలో

గూండా రాజ్యం నుంచి ప్రజలకు విముక్తి

కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా

లఖ్‌నవూ: చలికి భయపడి మాయావతి (బహెన్) బయటికే రావట్లేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సెటైర్లు వేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా శుక్రవారం రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బిఎస్‌పి, ఎస్‌పిలపై విరుచుకుపడ్డా రు. ఎస్‌పి, బిఎస్‌పి పాలనలో ఉత్తరప్రదేశ్ వెనుకబడిందని యోగి ప్ర భుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉత్తమ ప్రదేశ్‌గా అవతరించిందని అమిత్ షా అన్నారు. భయపడి బహెహన్ (మాయావతి) బయటికే రావట్లే దు. బహెన్ ఎన్నికల మైదానంలోకి రండి. మళ్లీ మీరు ఓడిపోయాక మేం ప్రచారమే చేయలేదు. అందుకే ఓడిపోయామని బుకాయించొద్దు’ అని అమిత్ షా అన్నారు. ఇక అఖిలేష్ విజయయాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ “అభివృద్ధి బబువా (అఖిలేష్) బస్సు యాత్ర కాదు. అభివృద్ధి అంటే బిజెపి.. బిజెపి అంటే అభివృద్ధి. అఖిలేష్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ప్పుడు యూపి గూండా రాజ్యంగా ఉండేది. మేం అధికారంలోకి వచ్చా క గూండా రాజ్యం నుంచి ప్రజలకు విముక్తి లభించింది” అని అన్నా రు. ఇక ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాపై సైతం అమిత్ షా విరుచుకుపడ్డా రు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సింగిల్ డిజిట్ సీట్లు వస్తే ఎక్కువ అని ఎద్దేవా చేశా రు. బువా (మాయావతి), బబువా (అఖిలేష్), బహెన్ (ప్రియాంక) ముగ్గురు కలిసి పోరాడినా బిజెపిని ఓడించలేరని అమిత్ షా అన్నారు.

Bahan did not come out with cold, says Amit Shah