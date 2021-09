మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్పొరేషన్ (టిఎస్‌ఆర్‌టిసి) చైర్మన్‌గా నిజామాబాద్ రూరల్ శాసనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్‌రెడ్డి సోమవారం ఉదయం ఆర్‌టిసి క్రాస్ రోడ్డులో ఉన్న బస్సు భవన్ కార్యాలయంలో ఉదయం 11 గంటలకు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు తగు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నాలుగు రోజుల క్రితమే ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు ఆయనను ఆర్‌టిసి చైర్మన్‌గా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Bajireddy will take over as RTC chairman tomorrow