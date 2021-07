చంఢీఘ‌ర్ : హ‌ర్యానా గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా బండారు ద‌త్తాత్రేయ గురువారం ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేశారు. ద‌త్తాత్రేయతో హ‌ర్యానా హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ర‌వి శంక‌ర్ ఝా ప్ర‌మాణం చేయించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో సిఎం మ‌నోహ‌ర్ లాల్ ఖ‌ట్ట‌ర్‌తో పాటు ప‌లువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా గ‌వ‌ర్న‌ర్ ద‌త్తాత్రేయ‌కు చీఫ్ జ‌స్టిస్ ర‌వి శంక‌ర్, సిఎం మ‌నోహ‌ర్ లాల్ ఖ‌ట్ట‌ర్ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపి అభినందించారు. 2019లో ద‌త్తాత్రేయ హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా నియ‌మితులైన విష‌యం తెలిసిందే. రెండేళ్ల తర్వాత ద‌త్తాత్రేయ‌ను హ‌ర్యానా గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా కేంద్రం ఇటీవ‌లే బదిలీ చేసింది. తెలంగాణకు చెందిన దత్తాత్రేయ కేంద్ర మంత్రిగా కూడా పని చేశారు.

Former Himachal Pradesh Governor Bandaru Dattatreya takes oath as Governor of Haryana in Chandigarh pic.twitter.com/krRgfGBDxg

