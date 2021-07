ఈటల గెలిచి అయోధ్యను దర్శించుకుంటారు

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్

మనతెలంగాణ/ఇల్లందకుంట: అపర అయోధ్య ఇల్లందకుంట శ్రీసీతారామచంద్రస్వామి సాక్షిగా చెబుతున్నా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో ఈటల రాజేందర్ గెలిచి అయోధ్యరామున్ని దర్శించుకుంటారని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ అన్నారు. శనివారం హూజురాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ఇల్లందకుంట మండల కేంద్రంలో ఈటల ప్రజాదీవెన యాత్రకు బండి సంజయ్ పాల్గొని తన పూర్తి మద్దతు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ… ఈటల రాజేందర్‌కు ప్రజల మద్దతు ఉందని, రోజు రోజు సర్వేలో రాజేందర్ గ్రాఫ్ పెరుగుతుందని తెలిసి కెసీఆర్‌కు భయం పట్టుకుందన్నారు. ఎక్కడ ఎన్నికలు వచ్చిన అక్కడికి వచ్చి హమీలు ఇవ్వడం కెసీఆర్‌కు అలవాటు అని, దళితబంధు కూడా కొందరికే ఇచ్చి చేతులు దులుపేసుకోవడానికి మోసం చేసే కుట్ర చేస్తున్నాడన్నారు.

125 అడగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పెడతానని ఎందుకు పెట్టలేదని, బిజెపి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొదటగా భాగ్యనగరం నడిబొడ్డున బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పెడతామన్నారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ చాడ సురేష్‌రెడ్డి, ధర్మారావు, బొడిగె శోభ, ఎన్‌వి ఎస్‌ఎస్ ప్రభాకర్, శ్రీధర్, మాజీ జెడ్పిచైర్‌పర్సన్ తుల ఉమ, బాబాయ్య , బిజేపి జిల్లా అధ్యక్షుడు కృష్ణారెడ్డి, వరంగల్ బిజేపి అధ్యక్షురాలు రావు పద్మ, ఇల్లందకుంట బిజేపి మండల అధ్యక్షుడు తిరుపతిరెడ్డి, రాష్ట్రప్రధానకార్యదర్శి, ప్రేమెందర్‌రెడ్డి, నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఇంచార్జి జితేందర్‌రెడ్డి, ఇల్లందకుంట గ్రామ సర్పంచ్, నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

