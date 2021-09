బంగారు తెలంగాణ కోసం పరిపాలన పదకోశ నిర్మాణం

తెలంగాణ భాష కెసిఆర్ వాచికంలో మరింత అందంగా వినిపిస్తుంది. తెలంగాణ భాషకు ఒక సామాజిక విలువ ఆయనవల్ల కొత్తగా పెరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఆత్మగౌరవం, తెలంగాణ అస్మితిని (identity) పట్టి ఇచ్చే తొలి సాధనం మన భాష. మన భాషని పూర్తిస్థాయిలో పరిపాలనలో అమలు చేయడం కూడా కెసిఆర్ కి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. అధికారభాషా సంఘానికి అధికారాలిచ్చి వారితో పనిచేయించి పైన చెప్పిన పరిపాలన నిఘంటువులు తయారు చేయించి గ్రామస్థాయినుండి సచివాలయ స్థాయి వరకు పాలన భాషగా తెలంగాణ భాషను అమలు చేయించగలిగిన సంకల్పం దాని అమలు రాష్ట్ర సాధకుడైన కెసిఆర్ సత్వరం చేపట్టి విజయం సాధించాలి.

ఉద్యమం, రాష్ట్ర సాధన అనంతరం సాధకుడు కెసిఆర్ బంగారు తెలంగాణ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ దిశగా ఇప్పటికే రెండు చారిత్రక విజయాలు ప్రజల జీవితాలను ఆనందమయం చేస్తున్నాయి. ఒకటి ఆహారానికి సంబంధించినది రెండు ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించినది. ఇవి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, యాదాద్రి దేవాలయం. సాధన సమయంలో కేసీఆర్ మొదటి లక్ష్యం తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచ ప్రజలకు చాటి మన పరిపాలన మనమే చేసుకోవడం. తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మ గౌరవం వారి భాషలో ఉంది అని గ్రహించిన నాయకుడు ఉద్యమంలో తన ప్రతి సమావేశంలో తెలంగాణ భాష యాస మాధుర్యాన్ని అచ్చతెలుగు పరిమళాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి చెప్పారు. కాగా రాష్ట్రం ఏర్పడిన అనతికాలంలోనే మన భాష అభివృద్ధికి తీసుకోవలసిన చర్యపైన దృష్టి పెట్టారు. దీని ఫలితంగానే 2017లో రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగాయి. దానిలో భాషాసాహిత్యాలకు సంబంధించి పలు సభలలో చాలా తీర్మానాలు చేశారు. దరిమిలా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పాఠశాలలో తెలుగు ఒక తప్పనిసరి సబ్జక్టుగా అమలు చేయాలి అని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తెలుగు ఒక సబ్జక్టుగా అమలు చేయడం దాదాపు 90 శాతం జరిగింది.

మిగతా పది శాతం రాష్ట్రంలో ఉన్న కేంద్రీయ విద్యాలయాలు కారణంగా వాటికి ఎదురైన సమస్య కారణంగానే జరిగింది కాని ప్రభుత్వ నిష్క్రియ వల్ల కాదు. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక పూర్వం ఉమ్మడి రాష్ట్రం చాలా సంవత్సరాల పాటు అధికారభాషా సంఘాన్ని నియమించి పనిచేసేలాగా చేసింది. కొందరు పెద్దలు బాగానే పనిచేసినా ఫలితం ఆశించినట్లు జరగకపోవడానికి కారణం దానికి ఏ అధికారాలు ఇవ్వకపోవడమే. కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ సంఘం మూడు సంవత్సరాలు పనిచేసి ఆగింది. కానీ దాని పనిని కొంత స్వయంగా చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆరే నడుం కట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తూంది. రాష్ట్రంలో జరిగే అధికారిక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు అన్నీ తెలుగులో ఉండాలని ఆదేశించారు. ఈ పని కొంత నత్తనడకగా జరుగుతుందని గమనించి ఆయన మరొకసారి సీరియస్‌గా ఆదేశించి ఆపని బాధ్యతను ఛీఫ్ సెక్రటరీ గారికి అప్పగించడం మెచ్చదగిన పనియే.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవం విషయంలో చాలా కీలకమైనది మన భాష దీనికి సమున్నత స్థానం కలిగించే చర్య దీన్ని పూర్తిగా అధికారభాషగా గ్రామ స్థాయినుండి రాష్ట్ర సచివాలయం వరకు పరిపాలన అంతా తెలుగులోనే సాగడం.

అంతే కాదు ఒక దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఆధారమైన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఒక పౌరుడు తనకు దగ్గరగా ఉన్న ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో అయినా తన మాతృభాషలో అధికారిక కార్యక్రమాలు అన్నీ చేసుకోగలగడం. ఇది వ్యక్తి ప్రాథమిక హక్కు కూడా. కానీ మన రాష్ట్రంలో ఇది ఇంకా పూర్తిగా అమలుకు నోచుకోలేదు. తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు 2014 జూన్ వరకు తెలుగులో పాలన నిజామాబాదు జిల్లాలో పాలన 95 శాతంగా అత్యధికంగా అమలైన జిల్లాగా ఉంది. అతి తక్కువ అమలు 12 శాతంగా చిత్తూరు జిల్లాలో అమలులో ఉంది. రాష్ట్రానికి గుండె కాయ అయిన సచివాలయంలో తెలుగు అమలు కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే. దీని తర్వాత రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన పరిస్థితి పైన చెప్పిన విధంగా తెలుగు ఒక సబ్జక్టుగా అమలు చేయడం తర్వాత అధికారికి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు తెలుగు లో జరగడం వంటి చర్యలే అమలులోనికి వచ్చాయి. కానీ అధికారభాషగా ప్రతి స్థాయిలో తెలుగు అమలు జరిగే క్రమంలో జరగవలసిన పనే ఎక్కువగా ఉంది.

గ్రామంలోని పంచాయితీ కార్యాలయం, ప్రజాపంపిణీ దుకాణం దగ్గరనుండి ప్రతి మండలం, జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలోని ప్రతి కార్యాలయం, ప్రతి న్యాయస్థానం, రాష్ట్రంలో పనిచేసే ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయం కూడా తెలుగులో పరిపాలన చేయాలి. కేంద్రప్రభుత్వ సంస్థ హిందీలో పనిచేయవచ్చు. కానీ అక్కడా రెండో భాషగా తెలుగు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి అయినా మన రాష్ట్ర పౌరుడు పోయినప్పుడు అక్కడ ఆ వ్యక్తి తెలుగులోనే పనిచేసుకునే వీలుండాలి. రాష్ట్ర కార్యాలయాలలోని ప్రతి దస్త్రం (ఫైలు) తెలుగులో నడవాలి. అంతర్జాల ఆధారంగా ఆన్‌లైన్ పాలన జరిగినా కూడా అక్కడ కూడా తెలుగులోనే జరగాలి. మన రాష్ట్రప్రభుత్వానికి చెందిన పోర్టళ్ళు తెలుగులో కనిపిస్తున్నాయి. తెలుగు రాని వారికి ఇంగ్లీషు ఉన్నా, ‘ధరణి’ వంటి పోర్టల్‌లో తెలుగులో పనిచేస్తుండటం మంచి పరిణామం అని చెప్పాలి. అయితే కార్యాలయాలు నూరు శాతం తెలుగులో పనిచేసే దిశగా పర్యవేక్షణ చేసే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి ఒక్కడే చేయలేడు. అంతే కాదు ఏ సెక్రటరీ మాత్రమో చేసేది కాదు అందుకు అధికారభాషా సంఘం పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయాలి.

ఈ సంఘం ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి పోయి పర్యవేక్షణ చేసి అమలు చేయని కార్యాలయానికి ఎందుకు చేయలేకపోతున్నదీ తెలుసుకొని భాషకు సంబంధించిన సమస్య వారికి ఉంటే దానికి పరిష్కారం చెబుతుంది. తెలుగు అమలును కావాలని నిర్లక్ష్యం చేసే అధికారి, ఇతర ఉద్యోగుల పైన చర్య తీసుకునే అధికారం కూడా అధికార భాషాసంఘానికి ఉండాలి. కనీసం పై అధికారుల దృష్టికి తెచ్చి తెలుగు అమలు చేయని అధికారులపై ప్రభుత్వపరంగా చర్య తీసుకోవాలి. భాషాసంఘం చేసే ఈ పనితో పాటు మరొక ముఖ్యమైన పని జరగవలసినది ఏమంటే పరిపాలన తెలుగులో జరగడానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనం లేక పరికరం ఏమంటే తెలుగులో పరిపాలన పదకోశం ఉండాలి. ఇప్పటిదాకా ఈ దిశగా ప్రయత్నం జరగలేదు. సమగ్రమైన పరిపాలన పదకోశ నిర్మాణం వెంటనే జరగాలి. ఇది లేనిదే తెలుగు అమలు పూర్తిగా సాధ్యం కాదు. ఇందుకోసం ఉద్యోగులకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వడానికి కూడా ఈ నిఘంటువు అవసరం. పరిపాలనలో ఇప్పటిదాకా వాడే ఇంగ్లీషు పదాలు అన్నింటికీ ముఖ్యంగా సమానమైన తెలుగు పదాలను పదబంధాలను సూచిస్తూ ఇంగ్లీషు తెలుగు పదకోశం ప్రత్యేకంగా తయారు కావాలి.

మామూలు ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువులు ఇప్పటిదాకా ఉన్నవి సరిపోవా అనే సంశయం కలగవచ్చు. సరిపోవు అనేదే సమాధానం. పరిపాలనలో లేఖలు, దస్త్రాలు రాయడంలో నోటుఫైలు తయారు చేయడంలో వాడే పదజాలం వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పదజాలం అంతా సేకరించి వాటితో ఒక సమగ్రమైన పదకోశం తయారు చేయాలి. ఈ పదకోశాన్ని ప్రతి కార్యాలయంలో ప్రతి ఉద్యోగి టేబుల్‌పైన ఉండేలాగా చేయాలి. ఒక ఉద్యోగి అప్పటిదాకా రాస్తున్న ఇంగ్లీషు పదాలకు సరైన తెలుగు పదాలు ఏవి అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా సరైన తెలుగు పదాలు ఈ పదకోశంలో ఉండాలి. ఇలాంటి సమగ్ర పరిపాలన పదకోశాన్ని తయారు చేయించే బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వానిదే. ఈ పనిని తెలుగు అకాడమి. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వంటి సంస్థలు చేయగలుగుతాయి. లేదా నిఘంటు నిర్మాణంలో అనుభవం ఉన్న ఐదారుగురు ఆచార్యులతో ప్రభుత్వమే ఒక కమిటీని నియమించి వారితో ఈ నిఘంటువును చేయించాలి. హిందీ రాష్ట్రాలు అన్నింటిలో ప్రతి కేంద్రప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పాలన భాషగా హిందీ అమలులో ఉంది. రాష్ట్రాలకు రాసే ఉత్తరాలు ఇంగ్లీషుతోపాటు హిందీలోనూ ఉంటున్నాయి. ప్రతి కేంద్రప్రభుత్వ కార్యాలయంలో హిందీ ఆఫీసర్ ఒకరు ఉంటున్నారు.

భాషని అమలు చేయడంలో వచ్చే సమస్యలను ఈ హిందీ ఆఫీసర్లు తీరుస్తున్నారు. దాదాపు 98 శాతం హిందీ పరిపాలన భాషగా ఆయా రాష్ట్రాలలో అమలు లో ఉంది. హైకోర్టులు, సుప్రీం కోర్టు పనులు మాత్రం ఇంకా ఇంగ్లీషులోనే ఉన్నాయి. హిందీ అమలుకు వారు చేసిన పనులు మనకు పనికి వస్తాయి. సరల్ ప్రశాసన్ శబ్దావలీ పేరుతో వారు ఒక పరిపాలన పదకోశాన్ని తయారు చేశారు. ఇది 650 పుటలతో ఉంది. పరిపాలనలో వచ్చే ప్రతిపదానికి వారు హిందీ పదాన్ని ఇచ్చారు. ఈ నిఘంటువును కొన్ని వేల కాపీలు అచ్చువేసి ప్రతి కేంద్ర కార్యాలయంలో ముఖ్యమైన ఉద్యోగులు అందరి టేబుల్ పైన ఈ నిఘంటువు ఉండేలా చేశారు. హిందీ ఆఫీసర్లు కూడా అమలును కార్యాలయాలలో పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ కారణంగా హిందీ భాష పరిపాలన భాషగా పూర్తిస్థాయిలో ఆ రాష్ట్రాలలో వారు అమలు చేయగలుగుతున్నారు. భారతీయ రైల్వే వారు కూడా ప్రశాసన్ శబ్దావలి పేరుతో 594 పుటల పదకోశాన్ని తయారు చేసి అధికారులు అందరికీ అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ రెండు నిఘంటువులు ఆన్‌లైన్ లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. భాషకు సంబంధించి మనకు 2011 లో వచ్చిన నాలుగు దశాబ్దాల గణాంకాలు చూస్తే తెలుగు మాట్లాడే వారి సంఖ్య ప్రతి దశాబ్దంలో పడిపోతూ వచ్చింది.

కానీ హిందీ మాట్లాడే వారి సంఖ్య ప్రతి దశాబ్దపు లెక్కలలో పెరిగింది. తెలుగు ప్రస్తుతం రెండో స్థానం నుండి నాలుగో స్థానానికి పడి పోయింది. కేంద్రప్రభుత్వం పాలన భాషకు సంబంధించి ఉన్నత విద్యా బోధనను హిందీలో అమలు చేసే దిశగా Commission for Scientific Technical Terminology అనే సంస్థను నెలకొల్పింది. ఈ సంస్థ శాస్త్రాల వారీగా పారిభాషిక పద నిఘంటువులను తయారు చేసింది. ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, హ్యుమానిటీస్ వంటి శాఖలకు పదకోశాలు హిందీలో తయారు చేసింది. ఇవి కాక మూలభూత్ ప్రశాసనిక్ శబ్దావలి అనే పేరుతో ఫండమెంటల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టరమ్స్ పేరుతో ఇంగ్లీషునుండి వేరు వేరు భాషలకు శబ్దకోశాలను తయారు చేసింది. ఇంగ్లీషునుండి తెలుగుకు కూడా ఒక శబ్దకోశం 194 పుటలతో ఈ సంస్థ అచ్చువేసింది. ఇది నెట్‌లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. ఇది మనకు పరిపాలనకోసం బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

– ప్రొఫెసర్ పులికొండ సుబ్బాచారి

