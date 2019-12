కుక్కను కాల్చి చంపిన బ్యాంక్ మేనేజర్

హైదరాబాద్: ఎయిర్ గన్‌తో ఓ బ్యాంక్ మేనేజర్ కుక్కను కాల్చి చంపిన సంఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా సరూర్‌నగర్‌లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… బేగంపేట బ్రాంచ్ హెచ్‌డిఎఫ్‌సి మేనేజర్ అవినాష్ బాపూనగర్‌లో ఉంటున్నాడు. కుక్క ప్రతీసారి ఇంట్లోకి వస్తుందడడంతో అవినాష్‌కు కోపం వచ్చింది. వెంటనే కుక్కు ఇంట్లోకి రాగానే ఎయిర్ గన్‌తో దాన్ని కాల్చాడు. కుక్క ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందింది. కుక్క యజమాని రాజు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని అవినాష్‌ను అరెస్టు చేశారు. గత సంవత్సరం బషీర్‌బాగ్‌లో అవినాష్ 18 వేల రూపాయలకు ఎయిర్ గన్ కొనుగోలు చేశాడు.

Avinash gets angry every time the dog comes home. As soon as Cook came home, he fired it with an air gun. The dog died on the spot.