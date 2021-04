సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫర్

న్యూఢిల్లీ : కోవిడ్ 19ను నిరోధించే వాక్సీన్‌ను పొందిన వారికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ప్రత్యేక డిపాజిట్ స్కీమ్ ‘ఇమ్యూన్ ఇండియా డిపాజిట్’ను ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ కింద వాక్సీన్ వేయించున్న వారికి అదనంగా 0.25 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇమ్యూన్ ఇండియా డిపాజిట్ స్కీమ్ మెచ్యూరిటీ వ్యవధి 1,111 రోజులు, అయితే ఇది పరిమిత కాలం ఆఫర్ అని బ్యాంక్ ప్రకటించింది.

సీనియర్ సిటిజెన్‌లు ఈ అదనపు వడ్డీ రేటుకు అర్హులని బ్యాంక్ వెల్లడించింది. ‘కోవిడ్19 కింద వాక్సినేషన్‌ను ప్రోత్సహించేందుకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రత్యేక డిపాజిట్ ఇమ్యూన్ ఇండియా డిపాజిట్ స్కీమ్‌ను ప్రారంభించింది. 1,111 రోజుల మెచ్యూరిటీ వ్యవధి ఉంటుంది. దీని కింద వాక్సీన్ పొందిన పౌరులు అదనంగా 25 బేసిస్ పాయింట్లు వడ్డీను పొందవచ్చు’ అని ట్విట్టర్ ద్వారా బ్యాంక్ ప్రకటించింది.

