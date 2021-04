ఆర్థిక రికవరీపై ప్రభావం చూపించవచ్చు

ఫిచ్ రేటింగ్స్ అంచనా

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు రెండో విడత భారీగా పెరిగిపోవడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని.. బ్యాంకులకు చిక్కులు తెచ్చి పెడుతుందని ఫిచ్ రేటింగ్స్ సంస్థ అంచనా వేసింది. 2021లో భారత బ్యాంకింగ్ రంగానికి ఓ మోస్తరు ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుందని పేర్కొంది. కరోనా ఇన్‌ఫెక్షన్లు పెరుగుతూ పోతే నియంత్రణకు చేపట్టే మరిన్ని చర్యలు వ్యాపారాలు, ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడేలా దారితీస్తుందని, అప్పుడు సమస్యలు తీవ్రమవుతాయని శుక్రవారం విడుదల చేసిన నివేదికలో పేర్కొంది.

‘ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరినుంచి కరోనా కేసులు పెరుగుతుండడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న మరింత సర్దుబాటు ద్రవ్య విధానం స్వల్పకాలంలో వృద్ధిపై ఒత్తిళ్లను అధిగమించడానికి ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే ఆర్థిక వ్యవస్థకు విఘాతం కలగకుండా ఉండడం అనేది టీకాలు వేసే కార్యక్రమం వేగవంతం చేయడం, సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది’ అని ఫిచ్ రేటింగ్స్ పేర్కొంది. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత వృద్ధి రేటు 12.5 శాతం ఉంటుందని ఫిచ్ అంతకు ముందు అంచనా వేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో ఈ అంచనాలకు రిస్క్ ఉందని సంస్థ పేర్కొంది. ఏప్రిల్-‌జూన్ త్రైమాసికంలో వృద్ధి రేటు మందగించవచ్చని పేర్కొంది.

బ్యాంకుల వ్యాపారంపై ప్రభావం

‘80 శాతం కొత్త ఇన్‌ఫెక్షన్ కేసులు ప్రధానంగా ఆరు రాష్ట్రాల నుంచే వస్తున్నాయి. బ్యాంకుల రుణాల్లో ఈ రాష్ట్రాల ఉమ్మడి వాటా 45 శాతం. ఈ రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై ఇంకా ప్రభావం పడితే ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న వ్యాపార వాతావరణాన్ని ఇంకా దెబ్బతీస్తుంది’ అని ఫిచ్ పేర్కొంది. రెండో విడత కరోనా కేసలు విజృంభణ వినియోగదారుల, వ్యాపారుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయవచ్చని ఫిచ్ రేటింగ్స్ అంచనా వేసింది. దీంతో బ్యాంకుల నూతన వ్యాపార కార్యకలాపాలను నెమ్మదించేలా చేయవచ్చని పేర్కొంది. సూక్ష్మ, చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్‌ఎంఇ)వ్యాపార రుణాలు, రిటైల్ రుణాలకు ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుందని అంచనా వేసింది. రిటైల్ రుణాలు తమ అంచనాలకన్నా మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ పెరుగుతున్న కేసుల ప్రభావం వీటిపై పడవచ్చని తెలిపింది.

