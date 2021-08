ముంబై : ఎటిఎంలలో డబ్బు లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు, ఈ సమస్యపై వారు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) ఇటువంటి పనిచేయని ఎటిఎంలకు సంబంధించిన బ్యాంకులపై జరిమానా విధించాలని నిర్ణయించింది. 2021 అక్టోబర్ 1 నుంచి నెలలో మొత్తం 10 గంట ల దాటి డబ్బులు లేకుండా ఉంటే, అటువంటి ఎటిఎంలను నిర్వహిస్తున్న బ్యాంకులపై జరిమానా ప్రారంభిస్తామని ఆర్‌బిఐ హెచ్చరించింది.

Banks have to pay fines if ATMs run out of cash