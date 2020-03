విలీనం ఏప్రిల్ నుంచే..

10 బ్యాంకుల విలీనం నిర్ణీత సమయానికే: ఆర్థికమంత్రి స్పష్టత

న్యూఢిల్లీ: నాలుగు ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకుల్లో 10 బ్యాంకుల విలీనం నిర్ణీత సమయంలోనే అమల్లోకి వస్తుందని బుధవా రం కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. 2020 ఏప్రిల్ 1 నుంచి వీటి విలీనం అమల్లో వస్తుందని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. 10 ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులలో యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, సిండికేట్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, అలహాబాద్ బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఆంధ్ర బ్యాంక్, కోఆపరేషన్ బ్యాంక్, యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండి యా ఉండగా, ఈ బ్యాంకుల విలీనం ఏప్రిల్ 1న అమల్లోకి వస్తోంది. 2020 మార్చి నెలాఖరు నాటికి గడువు విధించగా, ఈ సమయం వేగంగా చేరుకుంది.

గత ఏడాది ఆగస్టులో మోడీ ప్రభుత్వం 10 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను విలీనం చేసి నాలుగు పెద్ద బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో విలీనం కానున్నాయి. ఈ విలీనం తర్వాత ఇది దేశంలో రెండో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు కానుంది. సిండికేట్ బ్యాంక్‌ను కెనరా బ్యాంకులో విలీనం చేయనున్నారు. అలాగే అలహాబాద్ బ్యాంక్‌ను ఇండియన్ బ్యాంక్‌లో విలీనం చేస్తా రు. అదేవిధంగా ఆంధ్ర బ్యాంక్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం కానున్నాయి.

కస్టమర్లపై ఎలాంటి ప్రభావం

వినియోగదారులు కొత్త ఖాతా నంబర్, కస్టమర్ ఐడిని పొందవచ్చు. కొత్త ఖాతా నంబర్లు లేదా ఐఎఫ్‌ఎస్‌సి కోడ్‌లను పొందే వినియోగదారులు వారికి చెందిన బీమా కంపెనీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఆదాయపు పన్ను విభాగం, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఎన్‌పిఎస్) మొదలైన వాటిని అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి. అదే సమయంలో కస్టమర్లు సిప్ లేదా లోన్ ఇఎంఐ కోసం కొత్త ఇన్‌స్ట్ట్రక్షన్ ఫారమ్ నింపవలసి ఉంటుంది. ఎఫ్‌డి లు, ఇతర డిపాజిట్లపై వడ్డీలో మార్పు ఉండదు.

వాహన రుణాలు, గృహ రుణాలు, వ్యక్తిగత రుణాలకు చెందిన వడ్డీ రేట్లలోనూ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. కొత్త చెక్‌బుక్‌లు, డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డులు జారీ చేస్తారు. కొన్ని శాఖ లు మూసివేతకు గురవుతాయి. అందువల్ల వినియోగదారులు కొత్త శాఖలకు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. విలీనం తర్వాత ఎంటిటీ అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీస్ (ఇసిఎస్) సూచనలను క్లియర్ చేయాలి. పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్కులను కలిగి ఉండాలి.

గతంలో ఈ బ్యాంకులు విలీనం అయ్యాయి

2019 ఏప్రిల్ 1 నుండి విజయ బ్యాంక్, దేనా బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాతో విలీనం అయ్యా యి. అంతకుముందు, ఎస్‌బిఐలో దానికి చెందిన ఐదు అనుబంధ బ్యాంకులను విలీనం చేశారు. ఇది ఏప్రిల్ 2017 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

Banks merger to come into effect from April 1