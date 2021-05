మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వరం లాక్‌డౌన్‌ను ఈనెల 9 వరకు పొడిగిస్తూ రిలాక్సేషన్ సమయంలో మార్పులు చేసింది. ఉదయం 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు రిలాక్సేషన్ ఇచ్చింది. దీనికి అనుగుణంగానే రాష్ట్రంలోని ఎస్‌బిఐ బ్రాంచ్‌ల సమయంలో మార్పులు చేయాలని బ్యాంక్ నిర్ణయించింది. సోమవారం ఎస్‌ఎల్‌బిసి సమావేశమై, లాక్‌డౌన్ వేళలో పాటించాల్సిన చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా లాక్‌డౌన్ సమయానికి అనుగుణంగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు బ్యాంక్ సేవలను అందించాలని నిర్ణయించారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు బ్యాంక్ క్లోజ్ అవుతుంది. బిసి/ సిఎస్‌పిలు మార్గదర్శాలకు అనుగుణంగా సాధారణంగా నడుచుకుంటాయి. ఎటిఎంలు యథావిధిగా నడుస్తాయి.

Banks to be work from 10 am to 2 pm in Telangana