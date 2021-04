మేలో బ్యాంకులకు 12 రోజులు సెలవులు

న్యూఢిల్లీ : ఏప్రిల్ నెల మాదిరిగానే వచ్చే నెలలోనూ బ్యాంకులకు సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందువల్ల వినియోగదారులు ముందుగానే బ్యాంక్ లావాదేవీలు పూర్తి చేసుకుంటే వేచిచూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మే నెలలో మొత్తం 12 రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే వేర్వేరు రాష్ట్రాలకు అక్కడి స్థానిక పండుగలకు అనుగుణంగా సెలవులు ఉన్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంటే మరి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లేదు. మరోవైపు కరోనా కేసులు పెరుగుతుండడం వల్ల ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) కూడా పలు నిబంధనలు విధించే అవకాశముంది. కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా బ్యాంకులు 4 గంటలు మాత్రమే పని చేయనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మాత్రమే తెరవాలని ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబిఎ) సూచించింది. కరోనా వ్యాప్తి దృష్ట్యా మార్గదర్శకాలను పాటించాలని అన్ని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకింగ్ కమిటీలను ఐబిఎ ఆదేశించింది. అంటే ఇప్పుడు బ్యాంకులు 4 గంటలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.

మే 1 మే డే

మే 2 ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు

మే 7 జమాత్ ఉల్ విదా (జమ్మూకాశ్మీర్)

మే 8 రెండో శనివారం సెలవు

మే 9 ఆదివారం సెలవు (రవీంద్రనాథ్ జయంతిబెంగాల్, త్రిపుర)

మే 13 ఈదుల్ ఫితర్

మే 14 రంజాన్, పరుశురామ్ జయంతి

మే 16 ఆదివారం సెలవు

మే 22 నాలుగో శనివారం సెలవు

మే 23 ఆదివారం సెలవు

మే 26 బుద్ధ పూర్ణిమ సెలవు

మే 30 ఆదివారం సెలవు

