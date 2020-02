లక్నో: వివాహం జరిగిన తరువాత బరాత్‌లో నుంచి అదృశ్యమైన పెళ్లి కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బరేలీ జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. దుశ్యంత్ గిరి(22) అనే యువకుడు ఆశా (19) అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ వివాహ వేడుక అంగరంగా వైభవంగా జరిగింది. పెళ్లి జరిగిన అనంతరం మంగళవారం సాయంత్రం బరాత్ కోసం వెళ్తుండగా మార్గ మధ్యలో కేప్ దగ్గర కారు ఆపిన అనంతరం ఛాయ్ కావాలని తన తమ్ముడు శివ్యంత్‌ను వరుడు అడిగాడు. శివ్యంత్‌ ఛాయ్ తీసుకొచ్చేసరికి పెళ్లి కుమారుడు అదృశ్యమయ్యాడు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు పెళ్లి కుమారుడి కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు. పెళ్లి కుమారుడి అచూకీ లభించకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దుశ్యంత్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా పెళ్లి మండపానికి రెండు కిలో మీటర్ల దూరంలో పెళ్లి కుమారుడు చెట్టుకు ఉరేసుకొని చనిపోయినట్టు గుర్తించామని ఎస్పీ అమిత్ కౌర్ ఆనంద్ తెలిపాడు. పెళ్లి కుమారుడు ఆత్మహత్యతో పెళ్లి కుమార్తె ఆశా షాక్ కు గురైంది. పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత దుశ్యంత్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడని పెళ్లి కుమార్తె పోలీసులకు తెలిపింది. పెళ్లి కుమారుడి ఆత్మహత్యలో ఎదో కుట్ర ఉందని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. దుశ్యంత్ మీరట్ లోని పెట్రోల్ పంపులో సేల్స్ మెన్ గా పని చేసేవాడు. దుశ్యంత్ ఇష్టపడి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు సమాచారం. దీంతో పెళ్లి కుమారుడి ఆత్మహత్యతో ఇరు కుటుంబాల్లో విషాదం నెలకొంది.

Bareilly Groom found hanging hours after wedding, groom was later found hanging from a tree, about two kilometers away, when the baraat was returning after the wedding