Monday, September 22, 2025
Homeఆధ్యాత్మికం
ఆధ్యాత్మికంతాజా వార్తలు

బతుకమ్మ పండుగ దృశ్యాలు

7
- Advertisement -
Bathukamma panduga
- Advertisement -

- Advertisement -
Previous article
మానవులు జీవనదుల్లా ప్రవహించాలి
Next article
నాలుగు వందల నవలలు రాసిన ప్రఖ్యాత ఫ్రెంచి రచయిత సిమినోన్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

మద్యం తాగించి సీనియర్ల ర్యాగింగ్… మేడిపల్లిలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పుల్లో భారత సంతతి మహిళ మృతి

భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ చూడాల్సిందే..

నేరెడ్ మెట్ లో కన్న తల్లిదండ్రులు కాటికి పంపిన కుమారుడు

బిసిసిఐ అధ్యక్ష రేసులో ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెటర్!

కొత్త ధరలొచ్చేశాయ్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపును అడ్డుకుంటాం: మంత్రి ఉత్తమ్

మమ్మల్ని ఎడబాపినోళ్ల భరతం పడతా.. కవిత సంచలన కామెంట్స్

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి సేఫ్

లక్ష డాలర్ల ఫీజు కొత్త దరఖాస్తుదారులకే..

భారత్ చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన పాక్

డబుల్ బొనాంజా

సోమవారం రాశి ఫలాలు (22-09-2025)

ప్లాన్ బీ అవసరమే!

ట్రంప్ రహస్య లేఖ బట్టబయలు

భారత్‌లో కనిపించని ఈ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం

ఏడు యుద్ధాలు ఆపా.. ‘నోబెల్’ నాకే ఇవ్వాలి?: ట్రంప్

రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి

అమర వీరుల కుటుంబాలకు 25 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలి: కోదండరాం

తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే తాట తీస్తాం: సామ రాంమోహన్ రెడ్డి

విద్యాహక్కు చట్టాన్ని సవరించాలి: కిషన్‌రెడ్డి

స్నేహితుడి ఇంటికే కన్నం.. ఆడవేషంలో వచ్చి చోరీ చేసిన నిందితుడు

పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఈ 7 పూర్వ షరతులు పాటించాలి:జీవన్ కుమార్

గాజాపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు… 34 మంది మృతి

ప్రసార భారతి సిఈవో కెఎస్ శర్మ మృతి

నా కుటుంబ నుంచి నన్ను దూరం చేసిన వాళ్లని వదలను: కవిత

సూపర్‌ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

‘ఒజి’ టికెట్‌ను రూ.1.29 లక్షలు దక్కించుకున్న ఫ్యాన్

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ భూ నిర్వాసితులకు అండగా ఉంటాం: కోదండరాం

రేపటి నుంచి గ్రూప్ 2 సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్

‘కొత్త లోకా’ ఒటిటి రిలీజ్.. దుల్కర్ ఏమన్నారంటే..

జిఎస్టితో ‘వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ట్యాక్స్’ కల సాకారం: మోడీ

నిజానికి మ్యాచ్‌కు ఉన్న హైప్‌ను తక్కువ చేయలేదు: అశ్విన్

చరిత్ర సృష్టించిన వేల్ కుమార్.. రెండు స్వర్ణ పతకాలు

బిఆర్‌ఎస్ కూలిపోయే కాళేశ్వరం కట్టింది: ఉత్తమ్

బిసిసిఐ అధ్యక్షుడిగా కొత్త పేరు.. అతనో ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెటర్

చిట్టి తల్లీ నిశ్చింతగా చదువుకో.. కెజిబివిలో సీటు ఇప్పించే బాధ్యత నాది: లోకేష్

ఆ విషయంలో చిన్నపిల్లాడిలా జగన్‌ మారాం చేస్తున్నారు: హోంమంత్రి

కెఎ పాల్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.