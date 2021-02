పచ్చని మొక్కలు… చూడచక్కని దారులు

రోడ్లకు ఇరువైపులా సుందరీకరణ పనులు

ఉద్యానవనాల ఏర్పాటు… పచ్చిక బయళ్లు,

పూల మొక్కలతో ఆహ్లాదకర వాతావరణం

పర్యాటకులను ఆకర్శించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించిన హెచ్‌ఎండిఏ

ఈ సంవత్సరం పెరిగిన పర్యాటకుల తాకిడి

హైదరాబాద్: నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉద్యానవనాలకు నిలయంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉద్యానవనాలను సందర్శించడానికి రోజురోజుకు పర్యాటకుల తాకిడి పెరుగుతోంది. కరోనా నేపథ్యంలో 2020 ఏడాదిలో పర్యాటకులు తక్కువగా వచ్చినా ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచే అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తున్నారు. లుంబిని, ఎన్టీఆర్, సంజీవయ్య పార్కుకి అధికంగా పర్యాటకులు తరలివస్తున్నారు. హెచ్‌ఎండిఏకు చెందిన ఈ మూడు ఉద్యానవనాలకు జనవరిలో 3.34 లక్షల మంది వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. సాధారణ రోజుల్లో కన్నా సెలవు దినాలు, ఆదివారం రోజుల్లో అధిక సంఖ్యలో జనం వస్తున్నారు. రోజుకు కనీసం 3 వేల మంది నుంచి 4 వేల మంది వరకు పార్కుల్లో సేద తీరుతున్నారు.

2019 అక్టోబర్‌లో 3.48 లక్షలు, నవంబర్‌లో 3.09 లక్షలు, డిసెంబర్‌లో 4.40 లక్షలు రాగా, 2020 ఏడాదిలో అక్టోబర్‌లో 58 వేలు, నవంబర్‌లో 1.15 లక్షలు, డిసెంబర్‌లో 1.83 లక్షల మంది పర్యాటకులు వచ్చారు. కరోనా నేపథ్యంలో 2020 ఏడాదిలో తక్కువగా వచ్చినా ఈ ఏడాది జనవరిలో 2 లక్షలకు పైగా పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నట్లు అధికారిక లెక్కలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఉద్యానవనాల ఏర్పాటుతో పాటు రోడ్లకు ఇరువైపులా సుందరీకరణ పనులను హెచ్‌ఎండిఏ పలుచోట్ల చేపడుతోంది.

రూ.4 కోట్లతో రోడ్డు పొడవునా సుందరీకరణ పనులు

ఇరువైపులా పచ్చికబయళ్లు.. రంగురంగుల పూలమొక్కలు.. సుందరమయంగా కనిపించే వాతావరణం మధ్య ప్రయాణించే మధురమైన అనుభూతిని కలిగించేలా హెచ్‌ఎండిఏ పలు చర్యలు చేపట్టింది. ప్రయాణికులకు, వాహనదారులకు ఆహ్లాదం పంచేలా హైదరాబాద్- టు వరంగల్ జాతీయ రహదారికి హెచ్‌ఎండిఏ సొబగులు దిద్దుతోంది. రూ.4కోట్లతో హెచ్‌ఎండీఏ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం చేపట్టిన సుందరీకరణ పనులను త్వరలోనే పూర్తి కానున్నాయి. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం ప్రధాన రహదారులను పచ్చిక బయళ్లు, పూల మొక్కలతో పలు చోట్ల సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతోంది.

అందులో భాగంగా మొదటిసారి హైదరాబాద్- టు వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై రూ.4 కోట్లతో రోడ్డు పొడవునా సుందరీకరణ పనులను చేపట్టింది. ఘట్‌కేసర్ వద్ద ఉన్న ఔటర్ రింగ్‌రోడ్ ఇంటర్‌చేంజ్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై యాదగిరిగుట్టకు మలుపు తిరిగే రాయగిరి కూడలి వరకు పనులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. రహదారు లను, పార్కులను అందంగా తీర్చిదిద్దడంలో అపార అనుభవం ఉన్న హెచ్‌ఎండిఏ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం ఈ పనులను ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టడంతో పాటు పర్యాటకులను ఆకర్శించేలా పలు ప్రణాళికలను చేపట్టింది.

వరంగల్ మార్గంలో రోడ్డు పొడవునా

హెచ్‌ఎండిఏ పరిధిలోని ఖాళీ స్థలాల్లో పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం పని చేస్తోంది. నగరంలోని హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ గ్రీనరీని ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు సంజీవయ్య పార్కు, లుంబినీ పార్కు, నెక్లెస్ రోడ్డు వంటి ప్రాంతాలను పచ్చదనంతో తీర్చిదిద్దుతూ నగరవాసులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది. అలాగే బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై శంషాబాద్ మార్గంలో, నాగ్‌పూర్ జాతీయ రహదారిపై కొంపల్లి- టు మేడ్చల్ మార్గం, కరీంనగర్ హైవేలో సుందరీకరణ పనులు చేపట్టిన అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగం, వరంగల్ మార్గంలో రోడ్డు పొడవునా మొదటిసారిగా పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడంలో కృషి చేస్తోంది.

పచ్చదనానికి ప్రాధాన్యత

హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ పరిధిలోని ప్రధాన రహదారులు, పార్కుల్లో మొక్కలు నాటడంతోపాటు పచ్చదనం ఉట్టిపడేలా విభిన్న ఆకృతుల్లో ల్యాండ్ స్కేపింగ్‌లను నిర్వహిస్తున్నారు. 158 కి.మీ మేర ఓఆర్‌ఆర్‌పై పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేలా నిరంతరం హెచ్‌ఎండిఏ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. నగరం నుంచి వివిధ రాష్ట్రాలకు ఉన్న జాతీయ రహదారుల పొడవునా హెచ్‌ఎండిఏ పరిధి వరకు ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేపట్టడంతో పాటు ప్రస్తుతం వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై ఘట్‌కేసర్ నుంచి రాయగిరి వరకు ఆధునిక శైలిలో సుందరీకరణ పనులు చేపట్టారు.

Beautification works on both sides of the roads