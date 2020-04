దారిద్య్రరేఖకు దిగువన 63% ముస్లింలు

ఉన్నతవర్గాల ముస్లింలు 2 శాతం మందే

రోజువారీ ఆదాయం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేసే సాయంపైన

కాలం వెళ్లదీసే వారే ఎక్కువ

రంజాన్‌ను పురస్కరించుకొని ముస్లింల ఆర్థిక పరిస్థితిపై

హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ సర్వే

హైదరాబాద్ : రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని అనేకమంది ముస్లింలు దాన ధర్మాలు చేస్తుంటారు. అయితే గతంలో మాదిరిగా ఈ రంజాన్‌లో చాలామంది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అవకాశం లేకపోవడంతో పేద ముస్లింలకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ (హెచ్‌హెచ్‌ఎఫ్) ఎన్జీఓ సంస్థ పేద ముస్లిం కుటుంబాలపై జరిపిన సర్వేలో ఈ విషయం వెల్లడయ్యింది. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో ముస్లింలలో 2 శాతం కన్నా తక్కువ మంది ఆర్థికంగా ఉన్నతంగా జీవిస్తుండగా, వీరి నికర ఆస్తుల విలువ రూ .1 కోటి నుంచి రూ.100 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. మరోవైపు నగరంలో 63 శాతం ముస్లింలు దారిద్య్రరేఖ (బిలో పావర్టీ లైన్) దిగువన జీవిస్తున్నారు. వీళ్ల ఆదాయం చాలా తక్కువ. వీరంతా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలు, రోజువారీ ఆదాయాలపైన, స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేసే సాయంపైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని వారి సర్వేలో తేలింది. ముస్లింలు రంజాన్‌ను అతి పవిత్రమైన పండుగగా పేర్కొంటారు.

రంజాన్ పండుగకు ఓనెల ముందు నుంచే ముస్లింలు పవిత్రంగా ఉపవాస దీక్షను పాటిస్తారు. అయితే ఇదే నెలలో చాలామంది ముస్లింలు తమకు ఉన్నదాంట్లో నుంచి దాన ధర్మాలు చేయడానికి ముందుకొస్తారు. సాయంలో భాగంగా బట్టలు, డబ్బులు, ఆహారాన్ని పంపిణీ చేస్తుంటారు. రంజాన్ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో నివసించే ముస్లిం కుటుంబాలపై హెచ్‌హెచ్‌ఎఫ్ ఎన్జీఓ సంస్థ ఆర్థిక సర్వే నిర్వహించింది. నగరంలో కేవలం 2-3 శాతం ముస్లిం కుటుంబాలు మాత్రమే రూ.25 లక్షల నుంచి అంతకు మించి వార్షిక ఆదాయంతో అప్పర్ క్లాస్‌లో ఉన్నట్లు ఆ సర్వేలో తేలింది. 10 నుంచి 15 శాతం మంది మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలుండగా వారి వార్షిక ఆదాయం రూ .2 లక్షలు నుంచి రూ .5 లక్షల వరకు ఉందని, 20 శాతం మంది సంవత్సరానికి రూ. 1 లక్ష నుంచి 2 లక్షల రూపాయల ఆదాయం కలిగి ఉన్నారని ఆ సర్వేలో పేర్కొంది. అలాగే రంజాన్ సందర్భంగా కొందరు ఇచ్చే ఛారిటీ, జకాత్, ఫిత్రా, సద్‌కా వంటి దాన ధర్మలపై ఆధారాపడి బతుకున్న వారిపై కూడా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ (హెచ్‌హెచ్‌ఎఫ్) సర్వే నిర్వహించింది.

ఆ సర్వే ప్రకారం చూస్తే హైదరాబాద్‌లో మొత్తం ముస్లిం జనాభా 43 శాతం ఉండగా, వీరిలో 29.3 లక్షల మంది రోజువారిగా ఏదో పనిచేస్తూ బ్రతుకు వెళ్లదీస్తున్నారు. 36.3 లక్షలమంది దారిద్య్ర రేఖకు దిగువున బతుకుతుండగా, 11.6 లక్షలమంది దిగుమ మధ్యతరగతికి చెందిన వారు. 1.7 లక్షలమంది ఎగువ మధ్యతరగతి వారు కాగా, 7.3 లక్షలమంది వితంతువులు, ఎలాంటి మగ దిక్కు లేని వారు ఉన్నారు. కేవలం 1.2 లక్షల మంది మాత్రమే సంపన్నవర్గ ప్రజలు ఉన్నారని హెచ్‌హెచ్‌ఎఫ్ చేసిన సర్వేలో తేలింది. రంజాన్ వేల దాన ధర్మాలు చేయాలన్నవారికి జకాత్, సద్ కాపై సమాచారం ఇవ్వడానికి ఈ సర్వే తోడ్పడుతుందని ఆ సంస్థకు చెందిన ప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు.

తాము చేసిన ఈ సర్వే పేద ముస్లింలకు సాయపడుతుందని నమ్ముతున్నాం. ముస్లిం కుటుంబాల్లో అందరూ సంపన్నులు లేరన్న విషయాన్ని తెలియజేయడానికే ఈ సర్వేను నిర్వహించాం. తాము చేసిన సర్వే ద్వారా సంపన్న కుటుంబాలకు చెందిన వారు ముందుకు వచ్చి పేద ముస్లిం కుటుంబాలను ఆదుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం. – ముజ్తబాహసన్ అస్కారీ, హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్

Below the poverty line under 63 percent are Muslims