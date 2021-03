నేడే తొలిదశ పోలింగ్

పశ్చిమబెంగాల్‌లో 30, అసోంలో 47స్థానాలక ఎన్నికలు

భారీగా బందోబస్తు

కోల్‌కతా/గువహతి: బెంగాల్‌లో మొదటిదశ పోలింగ్ శనివారం జరగనున్నది. ఈ దశలో ఎన్నికలు జరిగే 30 స్థానాల్లో 191మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. వీటిలో ఎక్కువభాగం జంగల్ మహల్ ప్రాంతంలోనివి. ఈ ప్రాంతం ఒకప్పుడు నక్సలైట్లకు అడ్డాగా ఉండేది. మొత్తం 73 లక్షలమంది ఓటర్లు ఈ నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నారు. 7061 ప్రాంతాల్లో 10,288 పోలింగ్ బూతు ల్ని ఏర్పాటు చేశారు. బందోబస్త్ కోసం 684 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను ఎన్నికల కమిషన్ మోహరించింది. ఒక్కో కంపెనీలో 100మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉంటారు. వీరికి తోడుగా 22,092మంది రాష్ట్ర పోలీసులు కూడా తమ విధుల్లో పాల్గొంటారని కమిషన్ తెలిపింది. ఈ 30 స్థానాల్లో బిజెపి, టిఎంసి 29 స్థానాల చొప్పున సొంతంగా తమ అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. జాయ్‌పూర్‌లో స్వతంత్ర అభ్యర్థికి టిఎంసి మద్దతు ఇస్తోంది. బాగ్‌మండీలో జార్ఖండ్‌కు చెందిన ఎజెఎస్‌యు అభ్యర్థికి బిజెపి మద్దతు ఇస్తోంది.

సెక్యులర్ కూటమిలోని వామపక్షాలు 18 స్ధానాల్లో, కాంగ్రెస్ 10 స్థానాల్లో, ఐఎస్‌ఎఫ్ 2 స్థానాల్లో తమ అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. 294 స్థానాలున్న బెంగాల్ అసెంబ్లీకి 8 దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అసోంలో 47 స్థానాలకు మొదటి దశలో పోలింగ్ జరగనున్నది. 12 జిల్లాల్లోని ఈ నియోజకవర్గాల్లో 81,09,815మంది ఓటర్లున్నారు. 11,537 పోలింగ్ స్టేషన్లను ఓటర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసినట్టు ఎన్నికల కమిషన్ తెలిపింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగే స్థానాల్లో 264మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. బిజెపి 39 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది. మిగతా స్థానాల్లో తన మిత్రపక్షాలకు మద్దతు ఇస్తోంది. కాంగ్రెస్ 43 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది. మిగతా స్థానాల్లో తన మిత్రపక్షాలకు మద్దతు ఇస్తోంది. మొత్తం 126 స్థానాలున్న అసోం అసెంబ్లీకి మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.

Bengal and Assam all set for first phase of polling