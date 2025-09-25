Best rasi phalalu in telugu

మేషం – ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో ఏర్పడిన అవరోధాలు తొలుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల మెలుకువ అవసరం.
వృషభం – ప్రజా సంబంధాలను వృద్ధి చేసుకోగలుగుతారు. లలిత కళల పట్ల అభిరుచి కనబరుస్తారు. చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోని వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మిథునం – ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. విలువైన వస్తు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన ఉద్యోగ యత్నాలు కలిసివస్తాయి. సన్నిహితుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు.
కర్కాటకం – అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి. గృహనిర్మాణ ఆలోచనలలో తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయం అందుతుంది. ఇతరుల విషయాలలో జోక్యం వద్దు.
సింహం – ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగా వున్న అవసరాలకు డబ్బు అందుతుంది. ఉద్యోగులకు స్థానమార్పులు వుంటాయి. బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు
కన్య – వృత్తి- వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. రాజకీయ, కళా రంగాల వారికి సన్మానాలు. బంధువుల నుండి ధన, వస్తు లాభాలు పొందగలుగుతారు.
తుల – వృత్తి, వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం పొందుతారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంతవరకు మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చికం – ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో ఏర్పడిన అవరోధాలు తొలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఎదురైన ఆటుపోటులను అధిగమిస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ప్రయాణాలలో తొందరపాటు వద్దు.
ధనుస్సు – ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా వుంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సోదరుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది. బంధువులతో ఏర్పడిన మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి.
మకరం – నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహాకారాలు అందుతాయి. కొంత మానసిక సంఘర్షణ ఏర్పడుతుంది.
కుంభం – పనులలో ఎదురైన ఆటంకాలు తొలుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వుంటుంది. జీవిత భాగస్వామి నుండి ధన, వస్తు లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు.
మీనం – ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారమై ప్రశాంతత పొందుతారు. సోదరులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.