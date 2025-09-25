Friday, September 26, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాశి ఫలాలు

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (26-09-2025)

2
- Advertisement -
Best rasi phalalu in telugu
- Advertisement -

మేషం – ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో ఏర్పడిన అవరోధాలు తొలుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల మెలుకువ అవసరం.

వృషభం – ప్రజా సంబంధాలను వృద్ధి చేసుకోగలుగుతారు. లలిత కళల పట్ల అభిరుచి కనబరుస్తారు. చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోని వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

మిథునం – ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. విలువైన వస్తు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన ఉద్యోగ యత్నాలు కలిసివస్తాయి. సన్నిహితుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు.

కర్కాటకం – అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి. గృహనిర్మాణ ఆలోచనలలో తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయం అందుతుంది. ఇతరుల విషయాలలో జోక్యం వద్దు.

సింహం – ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగా వున్న అవసరాలకు డబ్బు అందుతుంది. ఉద్యోగులకు స్థానమార్పులు వుంటాయి. బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు

కన్య – వృత్తి- వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. రాజకీయ, కళా రంగాల వారికి సన్మానాలు. బంధువుల నుండి ధన, వస్తు లాభాలు పొందగలుగుతారు.

తుల –  వృత్తి, వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం పొందుతారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంతవరకు మెరుగుపడుతుంది.

వృశ్చికం – ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో ఏర్పడిన అవరోధాలు తొలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఎదురైన ఆటుపోటులను అధిగమిస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ప్రయాణాలలో తొందరపాటు వద్దు.

ధనుస్సు – ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా వుంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సోదరుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది. బంధువులతో ఏర్పడిన మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి.

మకరం – నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహాకారాలు అందుతాయి. కొంత మానసిక సంఘర్షణ ఏర్పడుతుంది.

కుంభం – పనులలో ఎదురైన ఆటంకాలు తొలుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వుంటుంది. జీవిత భాగస్వామి నుండి ధన, వస్తు లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు.

మీనం – ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారమై ప్రశాంతత పొందుతారు. సోదరులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.

Weekly rasi phalalu next week

 

 

- Advertisement -
Previous article
పంచాయతీ కార్యదర్శిని సస్పెండ్ చేయండి: మంత్రి పొంగులేటి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

పంచాయతీ కార్యదర్శిని సస్పెండ్ చేయండి: మంత్రి పొంగులేటి

ఏయూలో విద్యార్థి మృతి

రాబోయే రోజుల్లో హర్యానాలో ఐఎన్‌ఎల్‌డీ అధికారంలోకి రాబోతుంది

హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణను కేంద్రం అడ్డుకోవడం లేదు: కిషన్‌రెడ్డి

ఎన్నికల ముందు లాలూ ప్రసాద్‌కు ఇంటిపోరు

సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా పల్లా వెంకట్ రెడ్డి

త్వరలో ట్రంప్-మోడీ భేటీ!

నాలుగు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

రైలు బోల్తా… ఏడుగురు బౌద్ధ సన్యాసుల మృతి

ఐరాసలో చేదు అనుభవాలు.. సీక్రెట్ సర్వీస్ దర్యాప్తుకు ట్రంప్ ఆదేశం

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్.. భారత జట్టు ప్రకటన

ఓజి సినిమా టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?

మంత్రి కొండా సురేఖతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ భేటీ

భూభారతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపు

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం.. అధికారులకు సిఎం ఆదేశాలు..

‘ఒజి’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే.. మరీ అంత త్వరగానా..?

ఆ విషయంలో ‘ఒజి’ చిత్ర యూనిట్‌కి స్వల్ప ఊరట

‘పూరి’ గీసిన ‘చిరు’ చిత్రం.. ఆయనకెంతో స్పెషల్

వివిధ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం: కిషన్ రెడ్డి

బాలీవుడ్ డైలాగ్‌తో బుమ్రాపై సంజనా ప్రశంసలు

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

హీరో జయం రవికి షాక్.. అతడి ఇల్లు వేలం

బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత

జగన్ సభకు వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలి: అయ్యన్న పాత్రుడు

విండీస్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు జట్టు ప్రకటన.. సీనియర్‌పై వేటు

హాట్ స్టిల్స్‌తో కుర్రాళ్ల మతిపోగొడుతున్న మేఘా శుక్లా

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.