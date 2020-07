తెలంగాణను చూసి నేర్చుకోండి

మిషన్ భగీరథ దేశానికి రోల్‌మోడల్

నీటి వృథాను అరికట్టడంలో ఇక్కడి ‘ఫ్లో కంట్రోల్ వాల్వ్‘ సాంకేతికత భేష్

అన్ని రాష్ట్రాలకు జాతీయ జల్‌జీవన్ మిషన్ డైరెక్టర్ మనోజ్ సాహు లేఖలు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మిషన్ భగీరథ పథకం ద్వారా మంచినీటి సరఫరా నిర్వహణలో అవలంభిస్తున్న విధానం దేశంలోని మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శనంగా నిలుస్తోందని జాతీయ జల్ జీవన్ మిషన్ డైరెక్టర్ మనోజ్ కుమార్ సాహు అన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం అన్ని రాష్ట్రాలకు లేఖ ద్వారా తన సందేశాన్ని పంపారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంచినీటి సరఫరాలో అ నుసరిస్తున్న అత్యున్నత సాంకేతిక విధానం ద్వారా నీటి వృధాను అరికట్టి, అవసరమైన మేరకే నీటిని సరఫరా చేయవచ్చునని ఆయన అన్నారు. దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా నీటి సరఫరా నిర్వహణలో ఫ్లో కంట్రోల్ వాల్వ్ సాంకేతికను ఉపయోగించాలని ఆయన సూచించారు. ఆ యా రాష్ట్రాలు అధ్యయనానికి టెక్నికల్ టీమ్ లను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపి మంచినీటి సరఫరాలో తెలంగాణ మోడల్ ను అనుసరించాలని చెప్పారు.

Bhagiratha as become role model for other states