నూతన వ్యవసాయ చట్టాలకు నిరసనగా నేడు ఉ.11గం. నుంచి 3గం. వరకు జాతీయ స్థాయి బంద్ నిర్వహణ

కేంద్రంతో ఆరో దఫా చర్చలకు ఒక రోజు ముందు జాతీయ రహదారులపై రైతుదండు

పలు రాజకీయ పక్షాలు, రవాణా సంఘాల మద్దతు, నల్ల బ్యాడ్జీలతో పని చేయనున్న బ్యాంకుల సిబ్బంది, ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించరాదు : రైతు సంఘాల విజ్ఞప్తి

న్యూఢిల్లీ: నూతన వ్యవసాయ చట్టాలపై దేశవ్యాప్త భారత్‌బంద్ మంగళవారం (నేడు) జరగనుంది. ఈ బంద్‌ను శాంతియుతంగా, ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ మొత్తం నాలుగు గంటల పాటు నిర్వహిస్తున్నట్లు రైతులు సోమవారం తెలిపారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ శివార్లలోకి రైతులు తమ ట్రాక్టర్లు, కుటుంబ సభ్యులతో పాటు తరలివచ్చారు. చలికాలపు తీవ్రత, కరోనా ఉధృతిని లెక్కచేయకుండా తమ జీవనోపాధికి గండిపడకుండా ఉండేందుకు ఉద్య మ సంకల్పానికి దిగారు. నాలుగు గంటల షట్‌డౌన్ ఉంటుందని వివిధ రైతు సంఘాల ప్రతినిధు లు చెప్పారు. కేంద్రంతో ఆరవ దఫా సంప్రదింపు ల భేటీకి ఒక్కరోజు ముందు రైతాంగపు భారత్ బంద్ పిలుపు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. వెంటనే నూతన చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలనే డిమాండ్‌పై కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు రైతులు బంద్ బాట పట్టారు. పలు సంఘాలు, 14రాజకీయ పార్టీలు భారత్ బంద్‌కు మద్దతు ప్రకటించాయి.

సంఘీభావం తెలుపుతూ పలు సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయి. సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలుగకుండా ఉండేందుకు అన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని బంద్ వేళలు ఖరారు చేసినట్లు రైతు సంఘాలు తెలిపాయి. దబంద్ ప్రభావంతో ఢిల్లీలోనూ దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ పలు కీలక సేవలపై ప్రభావం పడుతుందని భావిస్తున్నారు. నాలుగు గంటల బంద్ ప్రభావంపై కేంద్రం ఇప్పటికే పలు విశ్లేషణలు వేసుకుంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు బంద్ సందర్భంగా శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఇప్పటి చట్టాలు వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయని, మొత్తం మీద తమ కడుపు కొట్టే విధంగా ఉన్నందున వీటిని కేంద్రం ఉపసంహరించుకోవం, ఇందుకు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సెషన్ నిర్వహించడం మిగిలిన మార్గం అని కేంద్ర మంత్రులకు చర్చల దశలో రైతు సంఘాలు చెపుతూ వచ్చాయి.

‘ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న విధానాలకు మా మద్దతు లేదనే విషయాన్ని తెలియచేయదల్చుకున్నాం. ఇందులో భాగంగానే ఈ నిరసనలకు దిగుతున్నాం. భారత్ బంద్ ఇందులో ప్రధాన ఘట్టం’ అని భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ (బికెయు) అధికార ప్రతినిధి రాకేష్ తికాయత్ స్పష్టం చేశారు. ఇది రైతుల ఉద్యమం ఇది రాజకీయ రంగు పులుముకోవడం తమకు నచ్చదని రైతు నేతలు తెలిపారు. ఉద్యమంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రవేశానికి వీలు కల్పించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. తమ నిరసనలు శాంతియుతంగా జరుగుతాయని, ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఉన్నాయని, ఇకపై ఇదే విధంగా కొనసాగుతాయని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, భద్రత కట్టుదిట్టం, కొవిడ్ నిబంధనల జాగరూకత గురించి కేంద్రం ఇప్పటికే అడ్వయిజరీ వెలువరించింది. బంద్ ప్రభావం ఇప్పటికే పలు విషయాలపై ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పడింది.

మావల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది తలెత్తరాదు : రైతులు

తమ నాలుగు గంటల బంద్ ప్రతీకాత్మక ఉద్యమం అని రైతులు తెలిపారు. తమ బంద్ అహింసాయుతంగా సాగేందుకు అంతా సహకరించాలని కోరారు. తమ నిరసనలు ఇప్పటి బంద్ వల్ల సామాన్యుడికి ఇబ్బంది తలెత్తరాదనేదే తమ ఆలోచన అని తేల్చిచెప్పారు. అందుకే నాలుగు గంటల బంద్ పిలుపు ఇచ్చామన్నారు. 11 గంటల లోపు అంతా ఆఫీసులకు చేరుకోవచ్చు. ఇక మధ్యాహ్నం విధుల తరువాత ఇళ్లకు చేరుకునేలా బంద్ వేళలు ఖరారు చేశామన్నారు. అంబులెన్స్‌లు నడుస్తాయి. పెళ్లిళ్లు ఇతర వేడుకలను బంద్ నుంచి మినహాయిస్తున్నామని , విధులకు వెళ్లే వారు గుర్తింపు కార్డు చూపితే వెళ్లనిస్తామని బికెయు ప్రతినిధి తెలిపారు.

బంద్‌తో పంజాబ్ పూర్తిగా స్తంభిస్తుందని, హర్యానా, యుపి ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా ఎక్కువగా ప్రభావం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ , కేరళ ఇతర రాష్ట్రాలలోకూడా నాలుగు గంటల బంద్ సంపూర్ణ విజయవంతం అయి దేశం రైతుల పట్ల సంఘీభావ వ్యక్తీకరణలో కీలకం అవుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో బంద్ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ట్రాఫిక్ పోలీసు విభాగం పలు ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. బంద్‌తో దూర ప్రాంత రైలు ప్రయాణాలకు , అంతరాష్ట్ర బస్సు సర్వీసులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా చూస్తామని రైతు సంఘాలు తెలిపాయి. అయితే జాతీయ రహదారులపై సాగే దిగ్బంధం, అదే విధంగా నిరసన ప్రదర్శనల నేపథ్యంలో పరిస్థితి ఏమిటనేది స్పష్టం కాలేదు. దీనితో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రజలు మంగళవారం నాటి ప్రయాణాలను రద్దు చేసుకున్నారు.

జాతీయ రహదారులపై రైతుల దండు

భారత్ బంద్‌లో భాగంగా మంగళవారం ప్రధాన జాతీయ రహదారుపై రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దిగ్బంధం కార్యక్రమం సాగుతుంది. రైతులు వివిధ టోల్ ప్లాజాలలో పాగా వేస్తారని భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి హర్నిందర్ సింగ్ లకోవాల్ తెలిపారు. పలు రాష్ట్రాలలో ట్రక్కులు, లారీల రవాణాపై ప్రభావం పడనుంది. రైతుల భారత్ బంద్‌కు ట్రక్కుల నిర్వాహకులు ఇప్పటికే మద్దతు ప్రకటించాయి. అన్ని మోటారు రవాణా సంఘాలు రైతులకు మద్దతుగా శాంతియుత ప్రదర్శనలకు పిలుపు నిచ్చాయి. జిల్లా కలెక్టర్లు, కమిషనర్లకు విజ్తప్తి పత్రాలు అందిస్తారు. రైతుల డిమాండ్‌ను అంగీకరించాలని కోరుతారు.

బ్యాంక్‌లు పనిచేస్తాయి …నల్లబ్యాడ్జీలతో సంఘీభావం

బంద్ రోజున వివిధ బ్యాంకులలో ఉద్యోగులు రైతులకు సంఘీభావంగా నల్లబ్యాడ్జీలు ధరిస్తారు. అయితే బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు సాగుతాయి. ఢిల్లీ, చెన్నై ఇతర నగరాలలో ఇప్పటికే క్యాబ్ , టాక్సి యూనియన్లు బంద్‌కు మద్దతు వ్యక్తం చేశాయి. దీనితో ప్రధాన నగరాలలో ప్రయాణికులకు సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే ఆటోలు ఇతరత్రా రవాణా వాహనాలు నడుస్తాయి. బంద్ సందర్భంగా తమ వల్ల సామాన్య ప్రజల ప్రయాణాలకు ఇబ్బంది కలుగకుండా చేయాలనేదే తమ ఆలోచన అని రైతు సంఘాలు తెలిపాయి. మంగళవారం జరగాల్సిన పరీక్షలు తరువాతి తేదీలకు వాయిదా పడ్డాయి. మంగళవారం జరిగే ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫౌండేషన్ పరీక్షలను ఈ నెల 13వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఇనిస్టూట్‌ఆఫ్ ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. ఢిల్లీలో కూరగాయల వ్యాపారులు బంద్‌కు మద్దతు ప్రకటించారు. దీనితో ఒక్కరోజు ముందు నుంచే కూరగాయలకు కటకట ఏర్పడింది. పండ్ల వ్యాపారులు కూడా శివార్లలో ఉద్యమిస్తోన్న రైతులకు సంఘీభావం ప్రకటించారు. మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రధాన మార్కెట్లు మంగళవారం మూతపడనున్నాయి.

