ముంబయి : భారీ వర్షాల కారణంగా మహారాష్ట్రలో ఖేడ్ కు సమీపంలో ఉన్న జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం భీమ‌శంక‌రాల‌యం నీట మునిగింది. మ‌హారాష్ట్ర‌లో ఖేడ్‌కు స‌మీపంలో ఉన్న ద‌ట్ట‌మైన అడ‌వుల్లో ఉండే ఈ ఆల‌యం 12 జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాల్లో ఆరోది. అయితే గ‌త కొన్ని రోజులుగా మ‌హారాష్ట్ర‌లో భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కొండ ప్రాంతంలో దిగువ‌న ఉన్న ఈ ఆల‌యంలోకి భారీగా వ‌రద నీరు వ‌చ్చి చేరింది. కొండ మీద నుంచి ఆలయం కింద వైపు ఉధృత స్థాయిలో బుర‌ద నీరు ప్ర‌వ‌హిస్తోంది. దీంతో గ‌ర్భాల‌యంలో ఉన్న శివ‌లింగం పూర్తిగా నీట మునిగింది. భీమ‌శంక‌రుడి చ‌ట్టు చేరుకున్న నీటిని తొల‌గించేందుకు ఆల‌య పూజారులు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు.

#WATCH | Maharashtra: Bhimashankar temple one of the 12 Jyotirlinga (shrine), based in Pune's Bhimashankar has been flooded with water due to heavy rainfall in the area. (22.07) pic.twitter.com/AmZWa7u0fY

