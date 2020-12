న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ నూతన భవనం నిర్మాణ పనులకు ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఈ నెల 10న శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. భూమిపూజ కార్యక్రమానికి ప్రధానిని స్పీకర్ ఓంబిర్లా ఆహ్వానించారు. శనివారం మోడీ నివాసానికి వెళ్లి అధికారికంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా పలు వివరాలను ఓంబిర్లా వెల్లడించారు. 64,500 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నాలుగు అంతస్థుల భవనాన్ని రూ.971 కోట్ల ఖర్చుతో నిర్మించనున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన వేలంను టాటా ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్ గెలుచుకున్నది. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్ర వేడుకల(2022) వరకల్లా నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని కేంద్రం సంకల్పించింది.

ఈ నూతన భవన నిర్మాణం భూకంపాలను తట్టుకునేలా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ భవన నిర్మాణంలో 2000మంది ప్రత్యక్షంగా, 9000మంది పరోక్షంగా పాల్గొంటారు. 1224మంది ఎంపీలు కూర్చునేందుకు వీలుగా వసతులు కల్పించనున్నారు. ప్రస్తుతం లోక్‌సభ సభ్యుల గరిష్ఠ సంఖ్య 543 కాగా, రాజ్యసభ సభ్యుల గరిష్ఠ సంఖ్య 245. భవిష్యత్‌లో సభ్యుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశమున్నదన్న దృష్టితో విశాల భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుత పార్లమెంట్ భవనం దేశ పురావస్తు ఆస్తిగా కొనసాగుతుందని ఓంబిర్లా తెలిపారు. భూమిపూజకు అన్ని పార్టీల నేతలను ఆహ్వానించనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.

Bhumi pujan will be held for new Parliament building